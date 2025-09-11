Lo mejor del jazz en un nuevo ciclo en el Mercado Central

San Juan honra a su hijo Domingo Sarmiento
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.
La Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de “Sabor a Jazz", un ciclo de conciertos que comenzará este sábado 13 de septiembre en el Mercado Central, un lugar emblemático del microcentro mendocino. La propuesta se realizará todos los sábados del mes y se extenderá también al primer sábado de octubre. El horario será a las 13.
La iniciativa impulsa un ciclo de conciertos de música instrumental, en formato semiacústico, que tiene como objetivo impulsar la presencia del jazz mendocino en espacios públicos. La meta es fortalecer la participación de músicos locales, fomentando experiencias musicales gratuitas para vecinos, vecinas y turistas.
"Sabor a Jazz" busca dinamizar uno de los espacios más tradicionales del centro mendocino con propuestas culturales gratuitas, inclusivas, accesibles y de alta calidad artística, con bajo impacto logístico y ambiental.
El ciclo estará liderado por el grupo mendocino Jazz Gordon —integrado por Marcelo Mocayar, Luciano Serpa, Mauricio Cavadore y Marcelo Páez— junto a artistas invitados.
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.
El concurso invita a personas mayores de 60 años a compartir sus platos tradicionales y transmitir su legado cultural. La receta ganadora representará a Godoy Cruz en la instancia provincial
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.
Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.
La propuesta está destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Será del 10 al 26 de septiembre.
Este viernes 12 de septiembre, la Caja de los Trebejos será sede del Congreso de Comunicación Digital 2025. Contará con expositores destacados de todo el país.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
El Gobierno de Mendoza lanza la licitación del Tren del Este, tendrá 33 km, 8 estaciones y más de 350.000 beneficiarios.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.