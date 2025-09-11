Lo mejor del jazz en un nuevo ciclo en el Mercado Central

La Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de “Sabor a Jazz", un ciclo de conciertos que comenzará este sábado 13 de septiembre en el Mercado Central, un lugar emblemático del microcentro mendocino. La propuesta se realizará todos los sábados del mes y se extenderá también al primer sábado de octubre. El horario será a las 13.

La iniciativa impulsa un ciclo de conciertos de música instrumental, en formato semiacústico, que tiene como objetivo impulsar la presencia del jazz mendocino en espacios públicos. La meta es fortalecer la participación de músicos locales, fomentando experiencias musicales gratuitas para vecinos, vecinas y turistas.





"Sabor a Jazz" busca dinamizar uno de los espacios más tradicionales del centro mendocino con propuestas culturales gratuitas, inclusivas, accesibles y de alta calidad artística, con bajo impacto logístico y ambiental.

El ciclo estará liderado por el grupo mendocino Jazz Gordon —integrado por Marcelo Mocayar, Luciano Serpa, Mauricio Cavadore y Marcelo Páez— junto a artistas invitados.