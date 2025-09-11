Paso Cristo Redentor Habilitado

Lo mejor del jazz en un nuevo ciclo en el Mercado Central

La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.

Sociedad11/09/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

sabor y jazzLa Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de “Sabor a Jazz", un ciclo de conciertos que comenzará este sábado 13 de septiembre en el Mercado Central, un lugar emblemático del microcentro mendocino. La propuesta se realizará todos los sábados del mes y se extenderá también al primer sábado de octubre. El horario será a las 13. 

La iniciativa impulsa un ciclo de conciertos de música instrumental, en formato semiacústico, que tiene como objetivo impulsar la presencia del jazz mendocino en espacios públicos. La meta es fortalecer la participación de músicos locales, fomentando experiencias musicales gratuitas para vecinos, vecinas y turistas.

degustacion mza"Brindemos por Mendoza" en la Ciudad

"Sabor a Jazz" busca dinamizar uno de los espacios más tradicionales del centro mendocino con propuestas culturales gratuitas, inclusivas, accesibles y de alta calidad artística, con bajo impacto logístico y ambiental.

El ciclo estará liderado por el grupo mendocino Jazz Gordon —integrado por Marcelo Mocayar, Luciano Serpa, Mauricio Cavadore y Marcelo Páez— junto a artistas invitados. 

