"Brindemos por Mendoza" en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza, como Capital Internacional del Vino, da la bienvenida a turistas de una manera especial. Desde el 10 al 26 de septiembre, invita a visitantes y vecinos a un paseo por la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Gerardo Andía, para realizar un recorrido guiado por la muestra histórica de Mendoza y el origen del vino.

Esta innovadora propuesta inicia desde lo alto, en la Terraza el edificio municipal, y la temática abarca los orígenes del vino en nuestras tierras y el crecimiento de la vitivinicultura, destacando el sitio en donde funcionó la quinta agronómica y la primer Bodega Escuela de Mendoza, hoy un Centro Temático del Vino, “La Enoteca”.

Lluego los participantes conocerán la Sala del Vino, el espacio que la Ciudad rinde culto a nuestra Bebida Nacional. Allí realizarán un brindis para honrar la cultura vitivínicola de Mendoza.

Quienes estén interesados en participar podrán adquirir su ticket en EntradaWeb. La invitación es de miércoles a viernes, a partir de las 11 h.