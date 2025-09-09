"Brindemos por Mendoza" en la Ciudad

Charlas para prevenir delitos dirigidas a personas mayores
Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.
La propuesta está destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Será del 10 al 26 de septiembre.
La Ciudad de Mendoza, como Capital Internacional del Vino, da la bienvenida a turistas de una manera especial. Desde el 10 al 26 de septiembre, invita a visitantes y vecinos a un paseo por la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Gerardo Andía, para realizar un recorrido guiado por la muestra histórica de Mendoza y el origen del vino.
Esta innovadora propuesta inicia desde lo alto, en la Terraza el edificio municipal, y la temática abarca los orígenes del vino en nuestras tierras y el crecimiento de la vitivinicultura, destacando el sitio en donde funcionó la quinta agronómica y la primer Bodega Escuela de Mendoza, hoy un Centro Temático del Vino, “La Enoteca”.
Lluego los participantes conocerán la Sala del Vino, el espacio que la Ciudad rinde culto a nuestra Bebida Nacional. Allí realizarán un brindis para honrar la cultura vitivínicola de Mendoza.
Quienes estén interesados en participar podrán adquirir su ticket en EntradaWeb. La invitación es de miércoles a viernes, a partir de las 11 h.
Este viernes 12 de septiembre, la Caja de los Trebejos será sede del Congreso de Comunicación Digital 2025. Contará con expositores destacados de todo el país.
A pocos días de su show en Buenos Aires, el fanatismo por la artista estadounidense se hace eco a través de los charts de YouTube. Dark Horse es su video más reproducido en la Argentina en el último año con +10 de millones de visualizaciones.
El domingo 28, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de un encuentro único con más de 20 DJs nacionales, internacionales y locales. Una tarde para revivir los clásicos de los 80, 90 y 2000, con entrada libre y gratuita.
Gran fiesta en la apertura de este moderno espacio en el oeste del departamento que coincidió con la celebración del día del niño reuniendo a familias y vecinos
Con más de 300 competidores inscriptos se espera que el estadio de Las Heras se convierta en un espacio de disciplina, respeto y transformación social
La comunidad universitaria homenajeó a Esther Picco, primera rectora de la UNSL y pionera en el CIN, reconocida por su defensa de la educación y los DDHH.
El plan Garrafa Hogar benefició a más de 8.000 familias en San Juan con precios hasta un 40% más bajos. Septiembre será el último mes de entrega.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.
Una mujer murió este lunes en Guaymallén tras un choque entre un Fiat Duna y una camioneta en callejón Lillo y Buenos Vecinos.
Un hombre fue encontrado calcinado en un descampado de Guaymallén. La investigación apunta a un homicidio con arma blanca previo al incendio