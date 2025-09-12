Grave vuelco en Uspallata: un hombre herido
Un Toyota Corolla volcó en la Ruta 7 en Uspallata. El conductor, de 74 años, sufrió TEC y politraumatismos y fue derivado al Hospital Central de Mendoza.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.Policiales12/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En la madrugada de este jueves, alrededor de las 03:20 hs, personal de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró detener al presunto autor del homicidio de Norberto Alejandro Sánchez ocurrido el pasado 8 de septiembre en Guaymallén.
El operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle Almafuerte al 2300, en jurisdicción de la Subcomisaría Campos de Guaymallén, donde fue arrestado M. O., de 34 años, quien permanecía prófugo desde el día anterior y contaba con pedido de captura.
El hombre está vinculado al crimen registrado en calle Manuel A. Sáez y Victoria, donde fue hallado el cadáver que presentaba signos de incineración pero también tenia dos heridas de arma blanca, se especula que lo ultimó en otro lugar y procuró ocultar los restos de la víctima.
El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, mientras continúan las pericias y las tareas investigativas para esclarecer el móvil y las circunstancias del hecho.
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
Un joven de 25 años colisionó con el móvil policial que realizaba recorrida en Rivadavia y perdió la vida, el efectivo a cargo de la movilidad está demorado
Un hombre fue encontrado calcinado en un descampado de Guaymallén. La investigación apunta a un homicidio con arma blanca previo al incendio
Una moto perdió el control y derribó una pared que cayó sobre una niña de tres años en Guaymallén. Fue trasladada al Notti pero no sobrevivió.
Una mujer murió este lunes en Guaymallén tras un choque entre un Fiat Duna y una camioneta en callejón Lillo y Buenos Vecinos.
El Gobierno de Mendoza lanza la licitación del Tren del Este, tendrá 33 km, 8 estaciones y más de 350.000 beneficiarios.
El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.