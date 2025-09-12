Paso Cristo Redentor Habilitado

Detienen al acusado de homicidio en Guaymallén

La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.

policiamendozanocheEn la madrugada de este jueves, alrededor de las 03:20 hs, personal de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró detener al presunto autor del homicidio de Norberto Alejandro Sánchez ocurrido el pasado 8 de septiembre en Guaymallén.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle Almafuerte al 2300, en jurisdicción de la Subcomisaría Campos de Guaymallén, donde fue arrestado M. O., de 34 años, quien permanecía prófugo desde el día anterior y contaba con pedido de captura.

El hombre está vinculado al crimen registrado en calle Manuel A. Sáez y Victoria, donde fue hallado el cadáver que presentaba signos de incineración pero también tenia dos heridas de arma blanca, se especula que lo ultimó en otro lugar y procuró ocultar los restos de la víctima. 

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, mientras continúan las pericias y las tareas investigativas para esclarecer el móvil y las circunstancias del hecho.

