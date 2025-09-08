Guaymallén: Niña de 3 años murió en accidente vial
Una moto perdió el control y derribó una pared que cayó sobre una niña de tres años en Guaymallén. Fue trasladada al Notti pero no sobrevivió.
Un hombre fue encontrado calcinado en un descampado de Guaymallén. La investigación apunta a un homicidio con arma blanca previo al incendioPoliciales08/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un macabro hallazgo conmocionó la tarde de este lunes en el departamento de Guaymallén. Minutos antes de las 19 hs, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en un descampado ubicado en la intersección de calles Manuel A. Sáez y Victoria.
Al llegar al lugar, personal policial constató la existencia de un cadáver en posición de cúbito dorsal, que aún desprendía humo. De inmediato se dio intervención a la División Homicidios y a la Policía Científica, quienes iniciaron las pericias bajo la dirección de la fiscal Andrea Lazo.
Hallan cuerpo calcinado en un descampado de Guaymallén
Los primeros indicios confirmaron que se trataba de un hecho violento. Según precisaron fuentes de la investigación, la víctima —aparentemente un hombre que aún no había sido identificado al cierre de la jornada— presentaba heridas compatibles con arma blanca. Posteriormente, fue rociado con un líquido inflamable y prendido fuego, envuelto en un material plástico o tela, con el presunto fin de borrar rastros que pudieran vincular a los agresores con el crimen.
El hallazgo del cadáver calcinado en Guaymallén movilizó un amplio operativo policial en la zona, con la participación de móviles de la jurisdicción, personal de Científica y peritos especializados, quienes trabajaron en la escena para relevar pruebas.
Las autoridades continúan con la investigación para establecer la identidad de la víctima y dar con los responsables de este brutal homicidio.
Una mujer murió este lunes en Guaymallén tras un choque entre un Fiat Duna y una camioneta en callejón Lillo y Buenos Vecinos.
Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, sufrió una caída en bicicleta y será operado de la columna. Pronóstico reservado.
Un hombre de 30 años murió tras ser embestido en Eugenio Bustos. El conductor huyó y la Policía busca al sospechoso en La Consulta.
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Un joven de 29 años volcó con su camioneta en Villa Mercedes. Fue hospitalizado y el alcotest arrojó 1,59 g/l de alcohol en sangre.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
La Policía recuperó una bicicleta sustraída en Villa Mercedes y demoró a un hombre de 31 años, sospechoso de haber cometido el robo.
Con más de 300 competidores inscriptos se espera que el estadio de Las Heras se convierta en un espacio de disciplina, respeto y transformación social
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
La comunidad universitaria homenajeó a Esther Picco, primera rectora de la UNSL y pionera en el CIN, reconocida por su defensa de la educación y los DDHH.
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.