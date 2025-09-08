Un macabro hallazgo conmocionó la tarde de este lunes en el departamento de Guaymallén. Minutos antes de las 19 hs, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en un descampado ubicado en la intersección de calles Manuel A. Sáez y Victoria.

Al llegar al lugar, personal policial constató la existencia de un cadáver en posición de cúbito dorsal, que aún desprendía humo. De inmediato se dio intervención a la División Homicidios y a la Policía Científica, quienes iniciaron las pericias bajo la dirección de la fiscal Andrea Lazo.

Hallan cuerpo calcinado en un descampado de Guaymallén

Los primeros indicios confirmaron que se trataba de un hecho violento. Según precisaron fuentes de la investigación, la víctima —aparentemente un hombre que aún no había sido identificado al cierre de la jornada— presentaba heridas compatibles con arma blanca. Posteriormente, fue rociado con un líquido inflamable y prendido fuego, envuelto en un material plástico o tela, con el presunto fin de borrar rastros que pudieran vincular a los agresores con el crimen.

El hallazgo del cadáver calcinado en Guaymallén movilizó un amplio operativo policial en la zona, con la participación de móviles de la jurisdicción, personal de Científica y peritos especializados, quienes trabajaron en la escena para relevar pruebas.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer la identidad de la víctima y dar con los responsables de este brutal homicidio.