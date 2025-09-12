Reconocimiento a Julieta Benedetti oro en los Panamericanos

En el Quincho de los afectos, del abogado previsional Oscar Casares, por iniciativa de éste y la Asociacion Ciclista Mendocina, algunos pedalistas, amigos, familiares y representantes del periodismo especializado se le hizo un merecidisimo reconocimiento a Julieta Benedetti, quien se trajo medalla de oro y de la plata de los Panamericanos.

Julieta Benedetti se adjudicó la medalla de oro y Octavio Salmón, la de bronce, en las pruebas de ciclismo ruta femenina y masculina, respectivamente, de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizaron en la Costanera de Asunción.

La mendocina Benedetti se impuso en la competencia femenina, con un registro de 2 horas, 51 minutos y 19 segundos, y de esa manera subió al escalón más alto de un podio que se completó con la ecuatoriana Natalie Revelo (plata, mismo tiempo) y la colombiana Natalia Garzón (bronce, mismo tiempo).

La lujanina también integrante de la Seleccion Argentina de Ciclismo que también estudia comercio exterior despues de su experiencia internacional tiene intenciones de seguir corriendo en Europa y su máximo sueño es poder participar en el próximo mundial de ciclismo en alguna de las especialidades en que compite, madison, onmium y pista y ruta.

"La experiencia fue hermosa, orgullosa de haber representado a la provincia y el pais, tras haber ganado el Panamericano Juniors, ahora viene el Panamericano, donde espero la confirmación de poder participar" dijo Julieta tras el reconocimiento (estuvo acompañada de sus padres)

Asimismo agradeció a sus padres, su novio, al Gobierno y a la Asociación entre otros por el apoyo, y al aficionado mendocino de quien recibe a diario las muestras de afecto y la ciega confianza en que no alcanzó su techo ni mucho menos, expresó visiblemente emocionada.