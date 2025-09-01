Ganó el Tomba, de visitante y con uno menos

Fue el primer triunfo de Godoy Cruz en el Clausura y el primero con Walter Ribonetto como DT, como no entender el festejo inerminable una vez que el arbitro pitó el final, apenas segundos despues que en una contra con el arco desguarnecido porque el arquero calamar había ido a cabecear en un córner buscando la heroica y en una contra Altamira con el arco vacío ponía el 3 a 1 final.

Gran parte del primer tiempo y todo el segundo lo afrontó con un jugador menos por la expulsión de Andino, la juventud tal vez le jugó una mala pasada a la "joya" tombina pues vio la roja directa por un exceso verbal y sin contemplaciones el árbitro Nicolás Lamolina lo expulsó, el Tomba lo ganaba por un golazo del Indio Nicolás Fernandez y comenzaba otro partido con uno menos en cancha.

Era previsible en el complemento Platense se fue con todo a igualar, y lo consiguió Baldessarra conectando de palomita un centro, el enésimo del calamar sobre la última línea defensiva del Tomba, no se iba a conformar Platense con el empate y por ello el DT bodeguero buscó respuestas en el banco y más teniendo en cuenta que tenía un hombre menos en cancha.

Uno de esos cambios fue el de Barrea, el cordobés en la primera que tocaba estaba festejando su gol, ataque tombino, Poggi que lo asiste y como venía le dio para hacer estéril del vuelo del arquero marrón. Ahora si, movidisimo el partido o Platense lo empataba o Godoy Cruz lo liquidaba de contra como finalmente sucedió.

Dieron 6 minutos adicionales y cuando se había cumplido venia un corner para Platense, el arquero Desábato fue al área, pero hubo un rechazo, sin arquero Altamira se fue solo al gol, 3 a 1, casi de inmediato el árbitro pitó el final.

Godoy Cruz se recupera también en la tabla anual sumando ahora 23 puntos, pero igual no debe descuidarse, debajo suyo tiene a Sarmiento con 21, Talleres y Aldosivi 18 y San Martin de San Juan con 17, aunque uno de estos dos últimos descenderá por promedio. Despues del parate por la eliminatoria Godoy Cruz jugara de local ante Barracas Central.

Sintesis

Platense: 1

Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido; Oscar Salomón, Edgar Elizalde y Raúl Lozano, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Guido Mainero y Mauro Luna Diale; Augusto Lotti y Franco Zapiola DT: Cristian González./ Cambios: Maximiliano Rodriguez x Portillo, Ignacio Schor x Lotti, Rodrigo Herrera x Luna Diale, Franco Minerva x Lozano.

Godoy Cruz: 3

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano Gonzalez y Santino Andino; Agustín Auzmendi y Luca Martinez Dupuy. DT. Walter Ribonetto/ Cambios: Facundo Altamira x Auzmendi, Daniel Barrea x Martinez Dupuy, Guillermo Fernández x González, Tomás Rossi x Morán, Juan Meli x Arce.

Goles: PT: 9: Nicolás Fernandez (GC)/ ST: 10: Baldessarra (P), 23: Barrea (GC), 51: Altamira (GC)

Árbitro: Nicolás Lamolina / Expulsado Andino

Estadio Ciudad de Vicente López

Fotos: Platense.











