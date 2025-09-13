Bicicleta de alta gama abandonada sorprende en Villa Mercedes
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
Un vehículo chileno volcó a 5 km de Uspallata. El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central; su esposa e hijas están fuera de peligro.Policiales13/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un grave accidente de tránsito se registró este sábado a las 13:55 hs. en Ruta Nacional 7 corredor Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, a unos 5 kilómetros al oeste de Uspallata. Una camioneta Mitsubishi ASX con dominio chileno (KRTV-33) que viajaba de Oeste a Este volcó tras perder el control por causas que aún se investigan.
En el vehículo se trasladaban Gabriel Mauricio Pérez Nagel (41), de nacionalidad chilena y nacido en EE.UU.; su esposa Silvina Denise Romani (39), argentina radicada en Chile; y sus hijas Catalina (13) y Martina Pérez Romani (11), ambas chilenas.
Vuelco en Ruta 7
Los primeros en ser rescatados fueron la mujer y las menores, quienes fueron trasladadas al Hospital de Uspallata con politraumatismos leves y quedaron en observación. El conductor permaneció atrapado en el habitáculo y debió ser liberado por Bomberos. Posteriormente fue asistido por personal del SEC y derivado en ambulancia al Hospital Central de Mendoza con politraumatismo moderado y compromiso en el brazo izquierdo.
En el lugar trabajaron Policía de Mendoza, Tránsito Municipal de Las Heras, Bomberos del Cuartel Central y personal sanitario. La Oficina Fiscal de Jurisdicción investiga las causas del siniestro y recomienda circular con extrema precaución por la zona.
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva
La Policía de Quines halló una bicicleta Venzo robada tras analizar cámaras de seguridad. Un joven de 25 años la entregó y fue restituida a su dueña.
Un motociclista de 38 años sufrió amputación de pierna derecha tras ser embestido por un auto en Ruta 50 y Rodríguez Peña. Fue derivado al Hospital Central.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Un Toyota Corolla volcó en la Ruta 7 en Uspallata. El conductor, de 74 años, sufrió TEC y politraumatismos y fue derivado al Hospital Central de Mendoza.
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.