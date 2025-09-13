Un grave accidente de tránsito se registró este sábado a las 13:55 hs. en Ruta Nacional 7 corredor Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, a unos 5 kilómetros al oeste de Uspallata. Una camioneta Mitsubishi ASX con dominio chileno (KRTV-33) que viajaba de Oeste a Este volcó tras perder el control por causas que aún se investigan.

En el vehículo se trasladaban Gabriel Mauricio Pérez Nagel (41), de nacionalidad chilena y nacido en EE.UU.; su esposa Silvina Denise Romani (39), argentina radicada en Chile; y sus hijas Catalina (13) y Martina Pérez Romani (11), ambas chilenas.

Vuelco en Ruta 7

Los primeros en ser rescatados fueron la mujer y las menores, quienes fueron trasladadas al Hospital de Uspallata con politraumatismos leves y quedaron en observación. El conductor permaneció atrapado en el habitáculo y debió ser liberado por Bomberos. Posteriormente fue asistido por personal del SEC y derivado en ambulancia al Hospital Central de Mendoza con politraumatismo moderado y compromiso en el brazo izquierdo.

En el lugar trabajaron Policía de Mendoza, Tránsito Municipal de Las Heras, Bomberos del Cuartel Central y personal sanitario. La Oficina Fiscal de Jurisdicción investiga las causas del siniestro y recomienda circular con extrema precaución por la zona.