Paso Cristo Redentor Habilitado

Grave vuelco en Ruta 7: un hombre en estado delicado

Un vehículo chileno volcó a 5 km de Uspallata. El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central; su esposa e hijas están fuera de peligro.

Ruta Nacional N° 7 cerca de UspallataUn grave accidente de tránsito se registró este sábado a las 13:55 hs. en Ruta Nacional 7 corredor Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, a unos 5 kilómetros al oeste de Uspallata. Una camioneta Mitsubishi ASX con dominio chileno (KRTV-33) que viajaba de Oeste a Este volcó tras perder el control por causas que aún se investigan.

En el vehículo se trasladaban Gabriel Mauricio Pérez Nagel (41), de nacionalidad chilena y nacido en EE.UU.; su esposa Silvina Denise Romani (39), argentina radicada en Chile; y sus hijas Catalina (13) y Martina Pérez Romani (11), ambas chilenas.

Vuelco en Ruta 7

Los primeros en ser rescatados fueron la mujer y las menores, quienes fueron trasladadas al Hospital de Uspallata con politraumatismos leves y quedaron en observación. El conductor permaneció atrapado en el habitáculo y debió ser liberado por Bomberos. Posteriormente fue asistido por personal del SEC y derivado en ambulancia al Hospital Central de Mendoza con politraumatismo moderado y compromiso en el brazo izquierdo.

En el lugar trabajaron Policía de Mendoza, Tránsito Municipal de Las Heras, Bomberos del Cuartel Central y personal sanitario. La Oficina Fiscal de Jurisdicción investiga las causas del siniestro y recomienda circular con extrema precaución por la zona.

operativo interministerial

Menor armada en La Paz: operativo interministerial desactivó la crisis

Redacción CuyoNoticias
Policiales10/09/2025

Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.

