Un violento siniestro vial ocurrió este sábado a las 6:45 hs. de la mañana en la intersección de Ruta 50 y Rodríguez Peña, en el departamento de Guaymallén (provincia de Mendoza), dejando como saldo un motociclista gravemente herido.

Según informaron fuentes policiales, Eduardo Portugal, de 38 años, circulaba en una moto Betamotor 150 cc de Oeste a Este por Ruta N° 50 cuando, por motivos que aún se investigan, fue impactado por un Volkswagen Nivus conducido por un hombre de 74 años que se desplazaba en sentido contrario y realizó un giro a la izquierda.

Como consecuencia del fuerte impacto, Portugal sufrió politraumatismos y la amputación de su pierna derecha. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado en grave estado.

El conductor del automóvil fue sometido al dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 35° de Guaymallén, Policía Científica y personal de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.