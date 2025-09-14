La sexta fecha de la temporada fue para Bruno Contreras

El segundo lugar fue para LUCAS ZUMER, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de MATÍAS CONTRERAS, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Tupungato, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 45 minutos y una vuelta final.

Resultados

Categoría Juveniles

1. Abeiro, Luaciano

2. Herrera, Ivo

3. Mena, Esteban

Categoría Élite

1. Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallen)

3. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

4. Pizarro, Felipe (Municipalidad de Guaymallén)

5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)

Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Tupungato y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más" reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina.

El domingo 21 de septiembre en Boulevar Dorrego , departamento de Guaymallén, se disputará una nueva jornada de ciclismo mendocino.