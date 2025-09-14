La sexta fecha de la temporada fue para Bruno Contreras

Maipú no pudo con All Boys pero sigue en la zona pintada
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.Deportes14/09/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para LUCAS ZUMER, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de MATÍAS CONTRERAS, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.
La competencia se realizó en el departamento de Tupungato, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 45 minutos y una vuelta final.
Resultados
1. Abeiro, Luaciano
2. Herrera, Ivo
3. Mena, Esteban
1. Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallen)
3. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Pizarro, Felipe (Municipalidad de Guaymallén)
5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)
Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Tupungato y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más" reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina.
El domingo 21 de septiembre en Boulevar Dorrego , departamento de Guaymallén, se disputará una nueva jornada de ciclismo mendocino.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.
El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.
La ciclista mendocina fue agasajada junto a familias y miembros de la comunidad del ciclismo que se sumaron para acompañar este emotivo reconocimiento.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país. La carrera principal será cerca de las 17.
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín son ntegrantes de la Selección Argentina cy orrerán el relevo este jueves 11 y el cross country el viernes 12.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva