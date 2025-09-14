Paso Cristo Redentor Habilitado

La sexta fecha de la temporada fue para Bruno Contreras

Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.

Ciclismo, temporada pista y criterium
CiclismoTemporada de pista y criterium

El segundo lugar fue para LUCAS ZUMER, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de MATÍAS CONTRERAS, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Tupungato, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 45 minutos y una vuelta final.

Resultados

Ciclismo, podio 6ta fecha, Bruno Contreras

Categoría Juveniles

1. Abeiro, Luaciano
2. Herrera, Ivo
3. Mena, Esteban

Categoría Élite

1. Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallen)
3. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Pizarro, Felipe (Municipalidad de Guaymallén)
5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)

Ciclismo, Matias Contreras, 5ta fechaPara Matías Contreras fue la 5ta fecha de la temporada

Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Tupungato y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más" reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina.

El domingo 21 de septiembre en Boulevar Dorrego , departamento de Guaymallén, se disputará una nueva jornada de ciclismo mendocino.

