Caida en alta montaña dejó motociclista herido

ANTICIPO Un grave accidente ocurrió este lunes en la ruta internacional que une Mendoza con Chile, a la altura de curva de Guido en alta montaña de Mendoza (Paso Cristo Redentor). Según los primeros datos, al menos un motociclista resultó herido en una zona de alto tránsito de camiones de carga.

El siniestro se registró en una zona de curvas, en medio de la cordillera, donde circulan habitualmente camiones de carga internacional. En el lugar trabajaron equipos de emergencia para asistir al lesionado, quien quedó tendido sobre la calzada junto a los rodados.

Mientras tanto, el tránsito en la ruta se vio parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rescate y peritaje.

Las autoridades investigan las causas del accidente y solicitan a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, donde las condiciones de visibilidad y el tránsito pesado aumentan el riesgo de siniestros.