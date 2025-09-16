CEC inaugura obras y recibe tierras en Maipú

Con Huracán - Argentino se completa la 10ma fecha
Anote otro que se baja del campeonato de la Liga: Algarrobal, hasta el final del Clausura sumarán puntos todos los que debian enfrentar al Ladrillero.
El Centro Empleados de Comercio modernizó su complejo de El Bermejo y obtuvo seis hectáreas en comodato en Maipú para construir un nuevo camping gremial.
El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) presentó este lunes 15 de septiembre las obras de modernización de su Complejo Deportivo y Recreativo de El Bermejo, en Guaymallén, en un acto encabezado por el secretario general Fernando Ligorria junto a los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén) y Matías Stevanato (Maipú).
La ceremonia incluyó el corte de cinta, bendecido por el padre Marcelo De Benedictis, y reunió a autoridades, afiliados y familias que celebraron la puesta en valor de este histórico espacio gremial.
Una donación histórica
Durante el acto, Stevanato anunció la donación en comodato de seis hectáreas del Parque Metropolitano al CEC, donde se construirá un nuevo camping para trabajadores mercantiles y sus familias. “En tiempos difíciles, apostar a la familia y a la comunidad es fundamental”, afirmó el intendente de Maipú.
Calvente destacó que “el deporte y el esparcimiento en comunidad son parte de la identidad argentina. Que una institución crezca y mejore sus servicios es una gran noticia para todos”.
Por su parte, Ligorria recordó la historia del camping inaugurado en 1950 y subrayó que “modernizarlo era una deuda pendiente y un compromiso con nuestros afiliados. Hoy reafirmamos que seguimos apostando al bienestar, la recreación y la vida en comunidad”.
Detalles de las obras
Las mejoras incluyen una nueva oficina de administración, estacionamiento reorganizado para 180 autos, construcción de un muro frontal, reforestación con más de 50 árboles, refacción integral de parrillas, reacondicionamiento de la pileta principal –que redujo su profundidad de 4 a 1,80 metros por seguridad–, reparación de filtraciones, embaldosado de quinchos y sector de pileta infantil, además de parquización integral y un sistema de riego por aspersión.
El predio de más de 6 hectáreas ahora tiene capacidad para 5.000 personas y continúa siendo un punto de encuentro para afiliados, que durante la última temporada de verano superaron los 50.000 visitantes. Con esta renovación y la donación en Maipú, el CEC refuerza su compromiso de ofrecer espacios de deporte, recreación y vida comunitaria para las familias mercantiles.
El Aldo Cantoni recibirá del 1 al 5 de octubre 2025 a los ocho mejores equipos de hockey sobre patines del mundo en un torneo oficial de World Skate.
El circuito Santa Lucía MX Park recibió a pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja en la quinta fecha cuyana y apertura del campeonato provincial.
El Lobo mendocino cayó en Carlos Casares ante Agropecuario 2 a 0, lo alcanzó Estudiantes de Rio Cuarto que quedó por primero por diferencia de gol.
La propuesta del Municipio de Godoy Cruz es fortalecer el vínculo con la comunidad y establecer un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas.
La Federación Ciclista Sanjuanina realizó el anuncio, el campeonato iniciará el domingo 02 de noviembre con el Circuito Albardón y la Vuelta el 23 de enero.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
El actual decano José Balacco fue reelegido al frente de la casa de estudios y Miguel Tornello lo acompañará como vicedecano durante el período 2025-2029.
Gendarmería detuvo a 8 personas y secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero, vehículos y equipos para cultivo en varios departamentos.
