CEC inaugura obras y recibe tierras en Maipú

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) presentó este lunes 15 de septiembre las obras de modernización de su Complejo Deportivo y Recreativo de El Bermejo, en Guaymallén, en un acto encabezado por el secretario general Fernando Ligorria junto a los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén) y Matías Stevanato (Maipú).

La ceremonia incluyó el corte de cinta, bendecido por el padre Marcelo De Benedictis, y reunió a autoridades, afiliados y familias que celebraron la puesta en valor de este histórico espacio gremial.

Una donación histórica

Durante el acto, Stevanato anunció la donación en comodato de seis hectáreas del Parque Metropolitano al CEC, donde se construirá un nuevo camping para trabajadores mercantiles y sus familias. “En tiempos difíciles, apostar a la familia y a la comunidad es fundamental”, afirmó el intendente de Maipú.

Calvente destacó que “el deporte y el esparcimiento en comunidad son parte de la identidad argentina. Que una institución crezca y mejore sus servicios es una gran noticia para todos”.

Por su parte, Ligorria recordó la historia del camping inaugurado en 1950 y subrayó que “modernizarlo era una deuda pendiente y un compromiso con nuestros afiliados. Hoy reafirmamos que seguimos apostando al bienestar, la recreación y la vida en comunidad”.

Detalles de las obras

Las mejoras incluyen una nueva oficina de administración, estacionamiento reorganizado para 180 autos, construcción de un muro frontal, reforestación con más de 50 árboles, refacción integral de parrillas, reacondicionamiento de la pileta principal –que redujo su profundidad de 4 a 1,80 metros por seguridad–, reparación de filtraciones, embaldosado de quinchos y sector de pileta infantil, además de parquización integral y un sistema de riego por aspersión.

El predio de más de 6 hectáreas ahora tiene capacidad para 5.000 personas y continúa siendo un punto de encuentro para afiliados, que durante la última temporada de verano superaron los 50.000 visitantes. Con esta renovación y la donación en Maipú, el CEC refuerza su compromiso de ofrecer espacios de deporte, recreación y vida comunitaria para las familias mercantiles.