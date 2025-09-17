Cuyo refuerza plan contra el delito rural

Roban la medalla panamericana de “Puly” Villegas
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.Policiales17/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan avanzan en un frente común contra el abigeato y el mercado clandestino de carne, en el marco del Plan Regional de Seguridad de Cuyo. Las ministras de Seguridad Nancy Sosa (San Luis), Mercedes Rus (Mendoza) y la subsecretaria Sandra Chamorro (San Juan) se reunieron en la Casa de Gobierno de Mendoza para coordinar acciones conjuntas.
El encuentro, que contó con la participación del ministro de Producción mendocino Rodolfo Vargas Arizu, autoridades provinciales, jefes de policías rurales y representantes de áreas ganaderas, tuvo como objetivo intercambiar información, unificar criterios de control en zonas fronterizas y elaborar una guía de actuación conjunta para fortalecer la prevención.
Sosa destacó la necesidad de armonizar las leyes y procedimientos entre las provincias para lograr controles más ágiles y efectivos. Además, advirtió sobre la evolución del delito: “Hoy lo que se roba en los campos se comercializa en comercios, pero también en redes sociales, donde existe una clara organización que debemos investigar”, señaló.
El Plan Integral de Seguridad Regional, impulsado por los gobernadores de la región, busca optimizar recursos y articular operativos conjuntos para frenar el robo de ganado y el tráfico ilegal de carne, delitos que afectan a productores y a la economía rural de Cuyo.
Gendarmería detuvo a 8 personas y secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero, vehículos y equipos para cultivo en varios departamentos.
Al menos un motociclista resultó lesionado al caer sobre la RN N° 7 a la altura de la Curva de Guido. El tránsito estuvo demorado por las tareas de auxilio.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
Un Peugeot 207 volcó en la Rotonda del Cóndor. Bomberos rescataron a una persona atrapada y ambos ocupantes fueron asistidos por traumatismos.
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
Un hombre con pedido de captura cayó tras intentar ingresar a una vivienda en Albardón. Su cómplice escapó y la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro.
Argentinos por la Educación midió el progreso de las prioridades pactadas en 2024 en el Acuerdo por la Educación. El documento muestra avances en la cobertura en nivel inicial y también deudas como las trayectorias de los estudiantes de secundaria, además de la calidad de los aprendizajes en general.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
La jornada está destinada al público en general y se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el Museo Casa de San Martín.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.