Cuyo refuerza plan contra el delito rural

Las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan avanzan en un frente común contra el abigeato y el mercado clandestino de carne, en el marco del Plan Regional de Seguridad de Cuyo. Las ministras de Seguridad Nancy Sosa (San Luis), Mercedes Rus (Mendoza) y la subsecretaria Sandra Chamorro (San Juan) se reunieron en la Casa de Gobierno de Mendoza para coordinar acciones conjuntas.

El encuentro, que contó con la participación del ministro de Producción mendocino Rodolfo Vargas Arizu, autoridades provinciales, jefes de policías rurales y representantes de áreas ganaderas, tuvo como objetivo intercambiar información, unificar criterios de control en zonas fronterizas y elaborar una guía de actuación conjunta para fortalecer la prevención.

Sosa destacó la necesidad de armonizar las leyes y procedimientos entre las provincias para lograr controles más ágiles y efectivos. Además, advirtió sobre la evolución del delito: “Hoy lo que se roba en los campos se comercializa en comercios, pero también en redes sociales, donde existe una clara organización que debemos investigar”, señaló.

El Plan Integral de Seguridad Regional, impulsado por los gobernadores de la región, busca optimizar recursos y articular operativos conjuntos para frenar el robo de ganado y el tráfico ilegal de carne, delitos que afectan a productores y a la economía rural de Cuyo.