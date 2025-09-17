Orrego amplió el centro de salud La Chimbera

Harán jornada de capacitación “Sitios históricos sanmartinianos”
El gobernador sanjuanino inauguró la remodelación del CAPS en 25 de Mayo, que duplicó su superficie y sumó especialidades para 2.600 vecinos.Sociedad17/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración de las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo. Este proyecto forma parte del Plan Provincial de Remodelación de los 143 centros de salud, una política que busca fortalecer la red sanitaria con infraestructura moderna y accesible.
El CAPS pasó de 87 a 163 metros cuadrados, incorporando nuevos consultorios y servicios que beneficiarán a más de 2.600 vecinos de la zona. Entre las nuevas prestaciones se destacan odontología, psicología y nutrición, además de la refuncionalización de las áreas de clínica médica, cardiología, ginecología, farmacia y enfermería.
Durante el acto, Orrego destacó: “Nuestro objetivo es siempre el bienestar de la gente. No hacemos estas obras con otro fin que no sea estar cerca de quienes más lo necesitan. Hoy ya no hablamos de simples salitas, sino de centros de atención primaria con múltiples especialidades, que son posibles gracias a la administración austera y responsable de los recursos de los sanjuaninos”.
Acompañaron al mandatario los ministros de Salud, Amílcar Dobladez; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; y el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, entre otras autoridades.
El nuevo edificio cuenta con rampas de accesibilidad, iluminación LED, áreas verdes y espacios diseñados para brindar comodidad a los usuarios. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, ofreciendo atención en medicina familiar, cardiología, odontología, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, farmacia y agentes sanitarios.
Con esta inauguración, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de invertir en salud pública. Según informó Orrego, ya se inauguraron 13 centros de salud en distintos departamentos y la meta es alcanzar 50 remodelaciones durante 2025. En 25 de Mayo, continúan en obra los CAPS de Las Casuarinas y Villa La Salud, consolidando una red de atención que garantiza igualdad de oportunidades en toda la provincia.
Hasta el sábado 20 de septiembre, la Ciudad se pone dulce con promociones, descuentos y degustaciones en chocolaterías y pastelerías de la capital mendocina.
Santander Argentina anuncia la entrega en 2025 de estas becas, en un programa dividido en 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios.
El miércoles 24 de septiembre, el Teatro Plaza de Godoy Cruz será escenario de este espectáculo didáctico e interactivo especialmente diseñado para estudiantes de nivel primario y primer año de secundaria.
El actual decano José Balacco fue reelegido al frente de la casa de estudios y Miguel Tornello lo acompañará como vicedecano durante el período 2025-2029.
La Capital Internacional del Vino participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de Cuyo en La Punta provincia de San Luis
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
Argentinos por la Educación midió el progreso de las prioridades pactadas en 2024 en el Acuerdo por la Educación. El documento muestra avances en la cobertura en nivel inicial y también deudas como las trayectorias de los estudiantes de secundaria, además de la calidad de los aprendizajes en general.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.