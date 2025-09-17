Orrego amplió el centro de salud La Chimbera

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración de las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo. Este proyecto forma parte del Plan Provincial de Remodelación de los 143 centros de salud, una política que busca fortalecer la red sanitaria con infraestructura moderna y accesible.

El CAPS pasó de 87 a 163 metros cuadrados, incorporando nuevos consultorios y servicios que beneficiarán a más de 2.600 vecinos de la zona. Entre las nuevas prestaciones se destacan odontología, psicología y nutrición, además de la refuncionalización de las áreas de clínica médica, cardiología, ginecología, farmacia y enfermería.

Durante el acto, Orrego destacó: “Nuestro objetivo es siempre el bienestar de la gente. No hacemos estas obras con otro fin que no sea estar cerca de quienes más lo necesitan. Hoy ya no hablamos de simples salitas, sino de centros de atención primaria con múltiples especialidades, que son posibles gracias a la administración austera y responsable de los recursos de los sanjuaninos”.

Acompañaron al mandatario los ministros de Salud, Amílcar Dobladez; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; y el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, entre otras autoridades.

El nuevo edificio cuenta con rampas de accesibilidad, iluminación LED, áreas verdes y espacios diseñados para brindar comodidad a los usuarios. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, ofreciendo atención en medicina familiar, cardiología, odontología, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, farmacia y agentes sanitarios.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de invertir en salud pública. Según informó Orrego, ya se inauguraron 13 centros de salud en distintos departamentos y la meta es alcanzar 50 remodelaciones durante 2025. En 25 de Mayo, continúan en obra los CAPS de Las Casuarinas y Villa La Salud, consolidando una red de atención que garantiza igualdad de oportunidades en toda la provincia.