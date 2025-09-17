Levantaron secreto bancario a ex intendente

Cuyo refuerza plan contra el delito rural
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.Policiales17/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de San Luis, Nicolás Cóppola, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 1 para levantar el secreto bancario en la investigación contra el ex intendente de Las Aguadas, Ramón Ezequiel Cruz. La medida busca acceder a los movimientos de la cuenta del Banco Supervielle y de otras cuentas personales o municipales vinculadas al ex jefe comunal durante el período 2019–2021.
La causa, a cargo del fiscal César Hugo Salazar Molina y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar, investiga a Cruz por presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la audiencia realizada este miércoles participaron el imputado, su abogado defensor Orlando Villegas y representantes de Fiscalía de Estado.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el municipio habría recibido más de 34 millones de pesos en concepto de coparticipación en 2019 y 2020. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas condenó a Cruz a reintegrar más de 19 millones por falta de balances y rendiciones. La ausencia de documentación contable motivó el pedido de acceso a los registros bancarios, considerado clave para reconstruir el flujo de fondos públicos.
El Ministerio Público sostuvo que el secreto bancario no constituye un obstáculo en investigaciones penales, especialmente en casos de presunta corrupción, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta resolución, la pesquisa avanza para determinar el destino del dinero que, según la acusación, habría sido desviado durante la gestión de Cruz al frente de la comuna.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
Gendarmería detuvo a 8 personas y secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero, vehículos y equipos para cultivo en varios departamentos.
Al menos un motociclista resultó lesionado al caer sobre la RN N° 7 a la altura de la Curva de Guido. El tránsito estuvo demorado por las tareas de auxilio.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
Un Peugeot 207 volcó en la Rotonda del Cóndor. Bomberos rescataron a una persona atrapada y ambos ocupantes fueron asistidos por traumatismos.
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
El Aldo Cantoni recibirá del 1 al 5 de octubre 2025 a los ocho mejores equipos de hockey sobre patines del mundo en un torneo oficial de World Skate.
La jornada está destinada al público en general y se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el Museo Casa de San Martín.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.