Levantaron secreto bancario a ex intendente

La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.

17/09/2025

DSC_7164-e1527622839829El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de San Luis, Nicolás Cóppola, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 1 para levantar el secreto bancario en la investigación contra el ex intendente de Las Aguadas, Ramón Ezequiel Cruz. La medida busca acceder a los movimientos de la cuenta del Banco Supervielle y de otras cuentas personales o municipales vinculadas al ex jefe comunal durante el período 2019–2021.

La causa, a cargo del fiscal César Hugo Salazar Molina y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar, investiga a Cruz por presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la audiencia realizada este miércoles participaron el imputado, su abogado defensor Orlando Villegas y representantes de Fiscalía de Estado.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el municipio habría recibido más de 34 millones de pesos en concepto de coparticipación en 2019 y 2020. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas condenó a Cruz a reintegrar más de 19 millones por falta de balances y rendiciones. La ausencia de documentación contable motivó el pedido de acceso a los registros bancarios, considerado clave para reconstruir el flujo de fondos públicos.

El Ministerio Público sostuvo que el secreto bancario no constituye un obstáculo en investigaciones penales, especialmente en casos de presunta corrupción, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta resolución, la pesquisa avanza para determinar el destino del dinero que, según la acusación, habría sido desviado durante la gestión de Cruz al frente de la comuna.

