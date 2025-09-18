Marcha por la universidad pública: incidentes en San Rafael

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que la marcha en defensa de la universidad pública se desarrolló este martes con normalidad en toda la provincia. En el Gran Mendoza, cerca de 20.000 personas recorrieron varios kilómetros hasta llegar a la plaza Independencia, donde las fuerzas de seguridad garantizaron la protección de los manifestantes y el orden en la vía pública, manteniendo la media calzada habilitada durante todo el trayecto.

Sin embargo, en San Rafael se registró un episodio de violencia cuando alrededor de 200 personas se concentraban en apoyo a la educación pública. Según el reporte oficial, un hombre agredió físicamente a una agente policial, lo que motivó la intervención para su aprehensión. Durante el procedimiento, otras personas intentaron impedir la detención, provocando forcejeos y empujones que derivaron en un tumulto.

Como consecuencia, varios policías resultaron heridos, en su mayoría auxiliares con poca antigüedad en la fuerza, sufriendo golpes en brazos, rodillas y rostro. También se denunció la sustracción de elementos de uso reglamentario. En medio de los incidentes, una oficial recibió un golpe de puño en el pómulo derecho, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Para dispersar la situación, accionó gas pimienta de forma disuasiva y hacia una zona segura.

El Ministerio aclaró que el agente químico no fue dirigido a ninguna persona en particular ni al intendente local, desmintiendo versiones que indicaban lo contrario. “De haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, algo que no ocurrió”, señaló el comunicado, recordando que el gas pimienta provoca irritación en vías respiratorias, ojos y piel.

Finalmente, la cartera de Seguridad subrayó que las fuerzas actuaron conforme a los protocolos, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes, y destacó que el resto de la manifestación transcurrió en paz y sin incidentes.