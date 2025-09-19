Vuelve el rugby a San Luis con un gran encuentro en Merlo

El rugby sanluiseño vivirá un fin de semana de pura adrenalina con la realización del Sexto Encuentro Provincial de Rugby, que tendrá lugar este sábado en la ciudad de Villa de Merlo. El club La Herradura RC será anfitrión de una jornada que promete emociones fuertes, con partidos de primeras divisiones masculinas y femeninas.

Los encuentros comenzarán a partir de las 15 horas y contarán con la participación de equipos provenientes de San Luis capital, Villa Mercedes y otras localidades de la provincia. La organización espera una importante concurrencia de público para acompañar y alentar a los combinados que darán vida a esta cita deportiva.

Este evento llega en un momento de gran impulso para el rugby provincial. Días atrás se conoció la lista del seleccionado M16 que representará a San Luis en los Juegos Evita en Mar del Plata, un logro que refleja el crecimiento de este deporte en el territorio.

Además, la semana pasada la Unión de Rugby de San Luis (URSL) organizó una charla en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis con el ex Puma Eusebio Guiñazú, quien compartió su experiencia sobre políticas deportivas, desarrollo de base y alto rendimiento, reforzando el compromiso de la entidad con la formación de nuevos talentos.

Con este tipo de actividades, San Luis se consolida como un polo de desarrollo del rugby argentino, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de disfrutar de un fin de semana con rugby de alto nivel y el espíritu de camaradería que caracteriza a este deporte.