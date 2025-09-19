Vuelve el rugby a San Luis con un gran encuentro en Merlo

Los ciclistas sanjuaninos, Dibella y Kalejman, mundiales
Delfina y Mateo integran la nómina nacional que representa Argentina en el Mundial de Ciclismo. La competencia inicia este domingo en Ruanda, África
La sexta edición del Encuentro Provincial reunirá este fin de semana a equipos masculinos y femeninos en La Herradura RC, con partidos desde las 15.Deportes19/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El rugby sanluiseño vivirá un fin de semana de pura adrenalina con la realización del Sexto Encuentro Provincial de Rugby, que tendrá lugar este sábado en la ciudad de Villa de Merlo. El club La Herradura RC será anfitrión de una jornada que promete emociones fuertes, con partidos de primeras divisiones masculinas y femeninas.
Los encuentros comenzarán a partir de las 15 horas y contarán con la participación de equipos provenientes de San Luis capital, Villa Mercedes y otras localidades de la provincia. La organización espera una importante concurrencia de público para acompañar y alentar a los combinados que darán vida a esta cita deportiva.
Este evento llega en un momento de gran impulso para el rugby provincial. Días atrás se conoció la lista del seleccionado M16 que representará a San Luis en los Juegos Evita en Mar del Plata, un logro que refleja el crecimiento de este deporte en el territorio.
Además, la semana pasada la Unión de Rugby de San Luis (URSL) organizó una charla en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis con el ex Puma Eusebio Guiñazú, quien compartió su experiencia sobre políticas deportivas, desarrollo de base y alto rendimiento, reforzando el compromiso de la entidad con la formación de nuevos talentos.
Con este tipo de actividades, San Luis se consolida como un polo de desarrollo del rugby argentino, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de disfrutar de un fin de semana con rugby de alto nivel y el espíritu de camaradería que caracteriza a este deporte.
Este fin de semana de primavera los sanjuaninos estarán compitiendo a nivel nacional e internacional en BMX, atletismo, vóley y motocross.
Descendido del Federal A este fin de semana pasada, se le abre una posibilidad al Albiverde de jugar el certamen que comienza en octubre o noviembre.
El Centro Empleados de Comercio modernizó su complejo de El Bermejo y obtuvo seis hectáreas en comodato en Maipú para construir un nuevo camping gremial.
Anote otro que se baja del campeonato de la Liga: Algarrobal, hasta el final del Clausura sumarán puntos todos los que debian enfrentar al Ladrillero.
El Aldo Cantoni recibirá del 1 al 5 de octubre 2025 a los ocho mejores equipos de hockey sobre patines del mundo en un torneo oficial de World Skate.
El circuito Santa Lucía MX Park recibió a pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja en la quinta fecha cuyana y apertura del campeonato provincial.
El Lobo mendocino cayó en Carlos Casares ante Agropecuario 2 a 0, lo alcanzó Estudiantes de Rio Cuarto que quedó por primero por diferencia de gol.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
La fiesta de las letras en esta edición estará dedicada al historietista, Juan Giménez. Habrá actividades en distintos departamentos de la provincia de Mendoza
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.