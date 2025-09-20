Las luces del ring iluminaron Santa Rosa del Conlara

Mundial de Clubes San Juan 2025, entradas a la venta
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.Deportes20/09/2025Deportes CuyoNoticias
El Salón de la Sociedad de ‘Socorros Mutuos’ presentó un lleno total como en cada velada de este certamen itinerante que recorre pueblos, convoca memorias y enciende la pasión por un deporte que pregona hábitos saludables en cada rincón de San Luis.
Con un Salón Municipal colmado y una atmósfera cargada de expectativa, Santa Rosa del Conlara fue sede de la 12ª fecha del Torneo Provincial de Boxeo Amateur ‘José María Gatica’, certamen que recorre la geografía puntana desde febrero, sumando una nueva localidad anfitriona. Esta vez, la cabecera del departamento Junín recibió por primera vez este evento desde su creación.
“Hoy la vuelta de estos deportes, la diversidad de los deportes que tenemos por primera vez en el interior de San Luis, nos pone muy contentos”, mencionó el intendente Miguel Postiguillo, quien valoró volver a boxeo a la localidad tras más de 40 años. “Vamos a saciar la ansiedad de no haber visto boxeo tanto tiempo en directo. Y muy contentos que el gobierno de la provincia sea federal en la aplicación del deporte”, comentó.
Junto al intendente local, también participaron de la velada la directora provincial de Boxeo, María Eva Gatica y la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, quien destacó: “Estas ya son las finales, o sea, son fechas muy atractivas para el boxeo”.
Restan dos fechas del torneo en Nogolí y VillaMercedes y las expectativas van en aumento. “Este torneo termina re bien con 38 campeones, cada uno de los gimnasios va a tener su bolsón y cada uno de los chicos va a tener su premio”, señaló la funcionaria provincial.
La cartelera ofreció 12 combates que incluyó una eliminatoria para el Selectivo al Nacional de Mujeres y seis nuevos campeones se consagraron en la noche de Santa Rosa. El Valle del Conlara quedó iluminado con el brillo de las luces del ring, que siguen encendiendo noches de boxeo en cada pueblo donde el torneo deja su huella.
