Cornejo entregó antenas satelitales Starlink a productores ganaderos

El 41% del total de las antenas se entregaron a productores de zona Sur. La propuesta reduce la brecha digital, fortalece el arraigo y potencia la productividad.

En una jornada destinada a cerrar la brecha digital rural, el Gobierno de Mendoza, junto con la Fundación Coprosamen y el Clúster Ganadero Mendoza, completó la entrega de 500 antenas satelitales Starlink a productores ganaderos de toda la provincia. La iniciativa, enmarcada en el Plan Conectar, lleva conectividad en zonas ganaderas donde el servicio no llega.

Con la entrega de 25 nuevos kits de conectividad en el departamento de General Alvear, la provincia ya hizo entrega de un total de 204 antenas en los departamentos que conforman el Oasis Sur provincial. Esta cifra representa un 41% del total. La propuesta reduce la brecha digital, fortalece el arraigo y potencia la productividad.

En este nuevo acto de entrega de antenas, participó el Gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo junto al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, el coordinador del Ministerio de Producción en zona Sur, Andrés Vavrik, el presidente de la Fundación Coprosamen, Marcos Gianoncelli, su par del Clúster Ganadero, Eduardo López, y el director de Ganadería, Roberto Ríos.

Se trata de un avance importante no solo para el desarrollo y crecimiento propio del sector, sino también para la educación, la vida de las familias y las conexiones diarias donde el servicio de internet no llega.

El Plan Conectar nació a partir de una necesidad detectada durante campañas sanitarias ganaderas: la falta de conexión era la principal limitación para el desarrollo integral de los establecimientos rurales.

Con esta estrategia, el Gobierno provincial impulsa una solución efectiva y sustentable que impacta directamente en la productividad y la equidad digital. A través del Fondo Rotatorio de Coprosamen, cada cuota abonada permite la incorporación de nuevos beneficiarios al programa.



Antenas que son mucho más que conectividad

En este sentido, el Gobernador Alfredo Cornejo resaltó la entrega de antenas satelitales como un acto que trasciende lo simbólico, fortaleciendo la conectividad en zonas rurales y el desarrollo del sector ganadero.

“Cuando hay pocos recursos, los símbolos valen más. Lo que queda del cargo de gobernador son los símbolos: mostrarle a la gente cuál es el norte, cuál es el camino y cuál es el proyecto colectivo que tenemos los mendocinos, ejemplificado con herramientas de este tipo”, señaló Cornejo.

Seguidamente, comentó: “Hace tres años, un veterinario murió en el medio del campo por falta de conectividad. La propensión de nuestro sector productivo es pedirle al Estado, pero no siempre tiene que ser el Estado. En un sistema capitalista, la infraestructura privada funciona y se paga, y eso es lo que estamos potenciando en Mendoza con apoyo del Gobierno provincial”.

Además, destacó el impacto de la tecnología en la producción y en la vida cotidiana al expresar que “este servicio satelital nos permite hacer mejor nuestro trabajo, con más herramientas y creando riquezas, que es realmente el objetivo de cada empresa y productor”.

“Mendoza ha crecido en ganadería y turismo en los últimos 8 o 10 años. Hemos construido monofilares y acueductos que permiten cubrir más del 75 por cienro de nuestra superficie ganadera con agua disponible. Esto amplía la capacidad productiva y genera condiciones para que la ganadería siga creciendo, especialmente en el sur provincial”, agregó Cornejo.

Finalmente, el mandatario cerró: “Estas antenas son un símbolo de que podemos progresar juntos en la ganadería y hacer extensiva la conectividad a la vida en el desierto, incluyendo a 120 escuelas que antes no tenían conexión. Esto permite que las familias vivan, trabajen y estudien conectadas”.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero precisó: “Nos llena de orgullo ver cómo estas antenas transforman la vida en el campo. Hoy no solo hay conectividad, sino herramientas para que las familias estudien, se diviertan y desarrollen su actividad productiva. Gracias al Estado y al sector privado por apostar al desarrollo del secano mendocino. Estas soluciones nos permiten seguir creciendo día a día y acercar oportunidades a cada rincón de la provincia, que lo disfruten en familia y que sea una herramienta que nos impulsa a seguir creciendo día a día”.



Crédito accesible para desarrollar el campo

Paralelamente, la provincia asiste al productor ganadero con la continuidad de las líneas de financiamiento disponibles a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC).

“Hemos activado líneas de crédito de hasta 20 millones de pesos con tasa preferencial que representan el 50% de las tasas bancarias actuales. Son créditos accesibles, con garantías suaves, que facilitan inversiones en mejoras energéticas, infraestructura comercial y de producción”, explicó oportunamente el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El funcionario recordó la entrega de otras 120 antenas satelitales a establecimientos educativos de toda la provincia que también aportarán al desarrollo de las comunidades alejadas de las grandes urbes.

Estas políticas se suman a otras herramientas impulsadas por el Ministerio de Producción para fomentar el desarrollo equilibrado del sector ganadero y seguir construyendo oportunidades en cada rincón de la provincia.