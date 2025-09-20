Mundial de Clubes San Juan 2025, entradas a la venta

Esta semana comenzó la venta de entradas al público para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – Copa Banco San Juan 2025. El evento internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo, de la última temporada profesional, se celebrará en el estadio cubierto Dr. Aldo Cantoni, Capital, desde el miércoles 01 al domingo 05 de octubre próximo.

Actualmente, el expendio de tickets está en la modalidad online. La plataforma oficial es Autoentrada.com. Dentro la página web, el enlace para la compra es el siguiente: Mundial de Clubes – San Juan 2025. Por ahora está habilitada el abono completo. Esta opción incluye a todos los partidos, los cincos días del evento. Los precios son los siguientes: abono tribuna general $ 100.000 / abono platea oeste $ 250.000 pesos argentinos.

Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 01 y 11 años (niños con 12 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.

Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.

El expendio de entradas quedó habilitado posterior a la primera conferencia de prensa, que sirvió de lanzamiento oficial del evento. El acto se celebró el lunes 15 de septiembre 2025, en la Sala de Prensa Dante Pantuso, ubicada dentro del estadio Aldo Cantoni.

Esta competencia deportiva, de gran relevancia internacional, que volverá a posicionar a San Juan ante el mundo, cuenta con la organización de: Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y World Skate; más el acompañamiento de Federación Sanjuanina de Patín y Confederación Argentina de Patinaje.

Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.