Mundial de Clubes San Juan 2025, entradas a la venta

Las luces del ring iluminaron Santa Rosa del Conlara
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.
La competencia internacional de hockey sobre patines masculino se disputará desde el 01 al 05 de octubre 2025, en el estadio cerrado Aldo Cantoni.Deportes20/09/2025Deportes CuyoNoticias
Esta semana comenzó la venta de entradas al público para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – Copa Banco San Juan 2025. El evento internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo, de la última temporada profesional, se celebrará en el estadio cubierto Dr. Aldo Cantoni, Capital, desde el miércoles 01 al domingo 05 de octubre próximo.
Actualmente, el expendio de tickets está en la modalidad online. La plataforma oficial es Autoentrada.com. Dentro la página web, el enlace para la compra es el siguiente: Mundial de Clubes – San Juan 2025. Por ahora está habilitada el abono completo. Esta opción incluye a todos los partidos, los cincos días del evento. Los precios son los siguientes: abono tribuna general $ 100.000 / abono platea oeste $ 250.000 pesos argentinos.
Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 01 y 11 años (niños con 12 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.
Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.
El expendio de entradas quedó habilitado posterior a la primera conferencia de prensa, que sirvió de lanzamiento oficial del evento. El acto se celebró el lunes 15 de septiembre 2025, en la Sala de Prensa Dante Pantuso, ubicada dentro del estadio Aldo Cantoni.
Esta competencia deportiva, de gran relevancia internacional, que volverá a posicionar a San Juan ante el mundo, cuenta con la organización de: Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y World Skate; más el acompañamiento de Federación Sanjuanina de Patín y Confederación Argentina de Patinaje.
Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.
La sexta edición del Encuentro Provincial reunirá este fin de semana a equipos masculinos y femeninos en La Herradura RC, con partidos desde las 15.
Delfina y Mateo integran la nómina nacional que representa Argentina en el Mundial de Ciclismo. La competencia inicia este domingo en Ruanda, África
Este fin de semana de primavera los sanjuaninos estarán compitiendo a nivel nacional e internacional en BMX, atletismo, vóley y motocross.
Descendido del Federal A este fin de semana pasada, se le abre una posibilidad al Albiverde de jugar el certamen que comienza en octubre o noviembre.
El Centro Empleados de Comercio modernizó su complejo de El Bermejo y obtuvo seis hectáreas en comodato en Maipú para construir un nuevo camping gremial.
Anote otro que se baja del campeonato de la Liga: Algarrobal, hasta el final del Clausura sumarán puntos todos los que debian enfrentar al Ladrillero.
El Aldo Cantoni recibirá del 1 al 5 de octubre 2025 a los ocho mejores equipos de hockey sobre patines del mundo en un torneo oficial de World Skate.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.