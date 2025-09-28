Vuelco en Ruta 7 dejó cuatro heridos

Un siniestro vial con saldo de cuatro personas heridas se registró en la madrugada de este domingo 28 de septiembre, alrededor de la 1:20, sobre la Ruta Nacional N° 7 frente al complejo comercial Tadicor, en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza.

Según informó la Policía, un automóvil Ford Escort blanco que circulaba de oeste a este perdió el dominio por causas que aún se investigan y terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. El accidente ocurrió en una zona de buena visibilidad, aunque con escasa iluminación, y sobre una calzada en buen estado.

En el vehículo viajaban LM S conductor, 39 años de edad, G A C G de 39 años de edad y dos menores de 3 y 6 años. Todos sufrieron lesiones de distinta gravedad. El conductor de 39 años fracturas en miembros inferiores, la mujer acompañante fracturas en miembros inferiores. Ambos niños politraumatismos.



Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales mientras se les realizan estudios para determinar el alcance de las lesiones. Personal de Comisaría 12, Policía Científica y Vial San Martín trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades aguardan los resultados de los análisis de sangre practicados al conductor para continuar con la investigación que permita establecer las causas del vuelco.