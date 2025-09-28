Vuelco en Ruta 7 dejó cuatro heridos

Villa Mercedes: incautan 61 kilos de marihuana
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Un siniestro vial con saldo de cuatro personas heridas se registró en la madrugada de este domingo 28 de septiembre, alrededor de la 1:20, sobre la Ruta Nacional N° 7 frente al complejo comercial Tadicor, en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza.
Según informó la Policía, un automóvil Ford Escort blanco que circulaba de oeste a este perdió el dominio por causas que aún se investigan y terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. El accidente ocurrió en una zona de buena visibilidad, aunque con escasa iluminación, y sobre una calzada en buen estado.
En el vehículo viajaban LM S conductor, 39 años de edad, G A C G de 39 años de edad y dos menores de 3 y 6 años. Todos sufrieron lesiones de distinta gravedad. El conductor de 39 años fracturas en miembros inferiores, la mujer acompañante fracturas en miembros inferiores. Ambos niños politraumatismos.
Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales mientras se les realizan estudios para determinar el alcance de las lesiones. Personal de Comisaría 12, Policía Científica y Vial San Martín trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.
Las autoridades aguardan los resultados de los análisis de sangre practicados al conductor para continuar con la investigación que permita establecer las causas del vuelco.
