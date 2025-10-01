Maratón Solidaria del Club Alfiles: deporte y esperanza

Del parquet al corazón, San Juan abre el telón del Mundial de Hockey
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
El domingo 5 de octubre, se realizará una jornada deportiva y familiar con pruebas de 8K, 3K, 1K y carreras para niños, con inscripción online y presencial.Deportes01/10/2025Deportes CuyoNoticias
El Sporting Club Alfiles invitó a toda la comunidad a participar de la Maratón Solidaria, que se correrá el domingo 5 de octubre desde las 9:00 . El evento contará con distancias de 8K, 3K y 1K, además de una prueba para niños a las 10:00.
Cada inscripción incluye remera oficial, medalla finisher e hidratación, y lo recaudado será destinado íntegramente a Casa SAHNI, institución que brinda apoyo a quienes más lo necesitan.Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse online en este link o de manera presencial en Rustik y en el Sporting Club Alfiles.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes del Gobierno de San Juan y la Municipalidad.
El atletismo será una de las disciplinas con mayor presencia, ya que 23 jóvenes competirán en pruebas de pista y campo, mientras que el atletismo adaptado sumará 11 representantes, mostrando el crecimiento del deporte inclusivo en la provincia. En deportes de conjunto, el Rugby y el Voleibol Indoor se destacan con 23 jugadores cada uno, acompañados por los equipos de futsal, con 22 participantes; Hockey 7, con 21; y Handball playa, con 19 deportistas, confirmando la fortaleza sanjuanina en las disciplinas colectivas.
Las artes marciales también tendrán un papel protagónico: Karate contará con 10 atletas, el Taekwondo con 7, el Judo con 7 y la Lucha Libre con 9 competidores, a los que se suman 6 en Levantamiento Olímpico y 4 en Powerlifting, reforzando la presencia en los deportes de combate y fuerza.
La Natación aportará 12 nadadores en pruebas convencionales y 7 en adaptadas, mientras que la Gimnasia sumará un gran número de representantes, con 15 en artística y 7 en rítmica. A esto se agrega la participación en disciplinas novedosas para el calendario nacional como el Freestyle (3 competidores), el Breaking (2) y los E-Sports (4), que tendrán a jóvenes sanjuaninos en competencia.
El Tenis tendrá 6 jugadores, el Tenis de mesa sumará 7 en la rama convencional y 5 en la adaptada, mientras que el Bádminton contará con 6 participantes. En tanto, el Ciclismo y el Boxeo aportarán 7 atletas cada uno, y el Canotaje tendrá 3 representantes.
San Juan también tendrá presencia en deportes de precisión, como el Tiro con arco, con 4 deportistas, y el Tiro, con otros 4 competidores, además de la Esgrima con 4 atletas. Por su parte, el Triatlón tendrá 2 jóvenes en competencia y el BMX freestyle otros 2, mientras que el Skateboarding aportará 3 representantes.
La delegación se completa con los seleccionados adaptados de Boccia (4 participantes), Goalball (5) y Vóley sentado (4), lo que refleja el compromiso de la provincia con el deporte inclusivo.
Con esta amplia y variada representación, San Juan no solo apuesta al alto rendimiento, sino también a la inclusión, la diversidad deportiva y la formación integral de sus jóvenes. Los 400 sanjuaninos que viajarán a Mar del Plata buscarán dejar en lo más alto el deporte de la provincia en la máxima cita nacional juvenil.
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
El conjunto catalán, vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, buscará hacer historia en el Aldo Cantoni y conquistar el Mundial de clubes.
A Guaymallén le empató el CEC en Rodeo de la Cruz, fue 2 a 2 y uno de los goles del Italiano fue de Thiago Falchi en el día de su debut.
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia y Huracan de Parque Patricios gualaron 0-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudieron arrimarse a la zona de playoffs.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y a los jóvenes que practican deportes, la miocardiopatía hipertrófica puede causarles la muerte, durante una práctica intensa.