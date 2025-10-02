Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Dia 2

Los tres equipos cuyano, dos de San Juan y el restante de Mendoza cayeron en el debut del Mundial de Hockey sobre patines, jornada exitosa para los europeos que completaron el combo con victoria ante el representante chileno.

Los partidos de la segunda jornada

14hs: San Jorge vs Barcelós

16.30: Melbourne vs Valenciano

19.00: Andes Talleres vs Sporting

21.30: Barcelona vs Olimpia

Andes Talleres integra el grupo A junto al elenco español, Sporting de Lisboa y Olimpia de San Juan. En la otra zona están Barcelós (campeón de Europa), San Jorge de Chile (campeón Panamericano), Centro Valenciano de San Juan y Melbourne de Australia. Juegan todos contra todos y los dos mejores de cada zona se meten en las semifinales.

Resultados 1ra jornada

San Jorge 1- Melbourne 4

Andes Talleres 1- Barcelona 9

Barcelós 6- Centro Valenciano 2

Sporting Lisboa 6- Olimpia 3

Andes Talleres, el conjunto dirigido por el mendocino Marcelo Inella buscará recuperarse frente a los lusitanos que ganaron en el partido debut. Nahuel Silvestri fue el autor del único gol del Matador en la goleada en contra frente a los catalanes, el gran candidato a quedarse con el título.