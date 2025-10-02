Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Dia 2

Barcelona arrasó a Andes Talleres con triplete de Álvarez
En el inicio del Mundial de Clubes en San Juan, Barcelona goleó 9-1 a Andes Talleres con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez en el Aldo Cantoni.
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
Los tres equipos cuyano, dos de San Juan y el restante de Mendoza cayeron en el debut del Mundial de Hockey sobre patines, jornada exitosa para los europeos que completaron el combo con victoria ante el representante chileno.
14hs: San Jorge vs Barcelós
16.30: Melbourne vs Valenciano
19.00: Andes Talleres vs Sporting
21.30: Barcelona vs Olimpia
Andes Talleres integra el grupo A junto al elenco español, Sporting de Lisboa y Olimpia de San Juan. En la otra zona están Barcelós (campeón de Europa), San Jorge de Chile (campeón Panamericano), Centro Valenciano de San Juan y Melbourne de Australia. Juegan todos contra todos y los dos mejores de cada zona se meten en las semifinales.
San Jorge 1- Melbourne 4
Andes Talleres 1- Barcelona 9
Barcelós 6- Centro Valenciano 2
Sporting Lisboa 6- Olimpia 3
Andes Talleres, el conjunto dirigido por el mendocino Marcelo Inella buscará recuperarse frente a los lusitanos que ganaron en el partido debut. Nahuel Silvestri fue el autor del único gol del Matador en la goleada en contra frente a los catalanes, el gran candidato a quedarse con el título.
Deportistas de triatlón, tenis, natación y vóley forman parte de la delegación mendocina que representa a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles.
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
El domingo 5 de octubre, se realizará una jornada deportiva y familiar con pruebas de 8K, 3K, 1K y carreras para niños, con inscripción online y presencial.
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
