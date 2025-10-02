Paso Cristo Redentor Habilitado

Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Dia 2

Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.

Hockey sobre patines, Mundial San Juan, Barcelona - Andes Talleres
Mundial de clubesBarcelona - Andes Talleres

Los tres equipos cuyano, dos de San Juan y el restante de Mendoza cayeron en el debut del Mundial de Hockey sobre patines, jornada exitosa para los europeos que completaron el combo con victoria ante el representante chileno.

Hockey sobre patines, Mundial, Barcelona

Los partidos de la segunda jornada 

14hs: San Jorge vs Barcelós

16.30: Melbourne vs Valenciano

19.00: Andes Talleres vs Sporting   

21.30: Barcelona vs Olimpia

Andes Talleres integra el grupo A junto al elenco español, Sporting de Lisboa y Olimpia de San Juan. En la otra zona están Barcelós (campeón de Europa), San Jorge de Chile (campeón Panamericano), Centro Valenciano de San Juan y Melbourne de Australia. Juegan todos contra todos y los dos mejores de cada zona se meten en las semifinales.

77f320ac45bd1fec47d6728b047d5931_XLBarcelona arrasó a Andes Talleres con triplete de Álvarez

Resultados 1ra jornada

San Jorge 1- Melbourne 4

Andes Talleres 1- Barcelona 9

Barcelós 6- Centro Valenciano 2

Sporting Lisboa 6- Olimpia 3 

Andes Talleres, el conjunto dirigido por el mendocino Marcelo Inella buscará recuperarse frente a los lusitanos que ganaron en el partido debut. Nahuel Silvestri fue el autor del único gol del Matador en la goleada en contra frente a los catalanes, el gran candidato a quedarse con el título.  

