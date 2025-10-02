Romano Group: minería, energía y consenso 2026 YA!

La consultora mendocina Reomano Group reunió a más de un centenar de empresarios, dirigentes y líderes políticos en un evento donde se debatieron las perspectivas económicas y políticas de la Argentina a días de las elecciones legislativas.

Con el lema “Perspectivas políticas y económicas para 2026”, la consultora Romano Group celebró su encuentro anual en Mendoza. La jornada convocó a más de un centenar de empresarios, dirigentes y referentes políticos de la provincia y la región Cuyo.

Entre los principales disertantes se destacaron el analista político Sergio Berensztein y el economista Alfredo Romano, quienes ofrecieron un análisis del escenario nacional en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones legislativas.

Consensos económicos pendientes

En su intervención, Romano advirtió sobre la falta de acuerdos sostenidos en materia fiscal: “Hemos convivido con déficit fiscal más de 100 años. Hasta que no haya un consenso político que garantice la continuidad de políticas como el equilibrio fiscal, más allá de los ciclos políticos, la Argentina seguirá navegando en la volatilidad”.



Energía y minería como motores

Por su parte, Berensztein puso el foco en las oportunidades de mediano plazo: “En los próximos cinco años, sectores como la minería y la energía generarán un superávit comercial que la Argentina nunca tuvo. Aunque hoy atravesamos alta volatilidad, el país tiene muy cerca posibilidades que no existieron antes”.



Romano Group, una consultora en expansión

Durante el encuentro, Florencia Romano, directora del área de Public Policy, presentó los avances de la firma: Este año, Romano Group fue incorporada por el Banco Central al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), convirtiéndose en la primera consultora de Cuyo en sumarse a este prestigioso grupo de analistas.

La firma amplió su portafolio con proyectos vinculados a inteligencia artificial, entre ellos TEO, un agente especializado en compliance e integridad pública.

También se sumó como socio fundador de AMCHAM Cuyo, la cámara de comercio de Estados Unidos en la región, para fortalecer lazos con empresas nacionales e internacionales.

Finalmente, anunciaron la próxima apertura de nuevas oficinas en Buenos Aires, en el marco de un plan de expansión nacional.



Compromiso con el futuro

“Estamos convencidos de que el futuro se construye combinando conocimiento, tecnología y redes de colaboración que promuevan el desarrollo de nuevos negocios en la Argentina”, destacó Florencia Romano al cierre del encuentro.

Con estos hitos, Romano Group reafirma su rol como actor clave en el análisis económico y político de la región, y consolida su proyección nacional desde Mendoza hacia todo el país.