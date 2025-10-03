Mundial Hockey: Barcelos, Sporting y Barcelona a semifinales

Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Día 2
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a MelbourneDeportes03/10/2025Deportes CuyoNoticias
Este jueves se desarrolló el segundo día de competencia del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, que se está realizando en el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. El resultado de una extensa jornada de partidos fue la clasificación de los equipos europeos, serios candidatos al título.
Para destacar el enorme triunfo de Centro Valenciano, el conjunto sanjuanino venció 3 a 2 a Melbourne en un partido muy complicado que lo perdía y supo darlo vuelta en el complemento. La jornada se completó con otra goleada, la que le propinó el Barcelos a San Jorge de Chile 8 a 1.
Ya completada la segunda jornada del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, tres equipos lograron definir su pase a las semifinales miengras tanto Valenciano y Melbourne, buscarán el último boleto a la siguiente instancia.
Barcelona y Sporting, ganaron sus respectivos partidos y mañana se medirán por el primer puesto. En la otra zona, Barcelos logró su segundo triunfo y ya se aseguró su pasaje a semifinales. Valenciano y Melbourne, deberán ganar mañana para lograr el lugar restante de la anteúltima fase del torneo.
San Jorge (Chile) 1-8 Barcelos (Portugal).
Melbourne (Australia) 2-3 Centro Valenciano (Argentina).
Andes Talleres 2-8 Sporting de Lisboa (Portugal).
Barcelona (España) 4-3 Olimpia (Argentina).
14:00 horas Melbourne vs Barcelos.
16:30 horas Olimpia vs Andes Talleres.
19:00 horas Sporting vs Barcelona.
21:30 horas Centro Valenciano vs San Jorge.
Telón para Andes Talleres en la competencia, el azulgrana mendocino debió vérselas con dos gigantes como Barcelona y Sporting y este viernes tratará de terminar de la mejor manera cuando enfrente a otro cuyano, Olimpia de San Juan.
Andes Talleres 2- Sportingo Lisboa 8
Andes Talleres
Pablo Morón; Exequiel Tamborindegui, Matías Fernández; Enrique Muzzio y Juan Cruz Tamborindegui -cinco inicial- Valentino Rossignoli, Felipe Lombardi, Fausto Innella, Nahuel Silvestri y Walter Fernández (AS). DT: Marcelo Innella
Sporting Lisboa
Xano Edo; Henrique Magalhaes, Rafael Bessa; Danilo Rampulla y Facundo Navarro -cinco inicial- Diogo Barata, Alessandro Verona, Roc Pujadas, Santiago Honorio, y José Diogo Macedo (AS). DT: Edo Bosch
Goles
Primer tiempo: 0-1, 5’31” Alesaandro Verona (SL); 0-2, 9’41” Diogo Barata (SL); 0-3, 12’38” Danilo Rampulla (SL); 0-4, 12’54” Roc Pujadas (SL).
Segundo tiempo: 0-5, 12’34” Rafael Bessa (SL); 0-6, 14’00” Henrique Magalhaes (SL); 1-6, 14’46” Felipe Lombardi (AT); 1-7, 18’41” Facundo Navarro (SL); 2-7, 22’11” Valentino Rossignoli (AT); 2-8, 22’58” Santiago Honorio (SL).
Árbitros: Rubén Fernández (España) y Francisco Carrera (Argentina)
Tarjeta azul: primer tiempo: 12’35” Nahuel Silvestri (AT)
Cancha: Aldo Cantoni de San Juan, Argentina
Segunda Fecha Primera Fase Mundial de Clubes
