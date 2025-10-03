Pablo Álvarez sufrió un duro golpe en el Cantoni

El sanjuanino Pablo Álvarez, figura del Barcelona en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de recibir un fuerte pelotazo en el partido frente al Sporting de Lisboa.

Según informaron fuentes oficiales del club y el kinesiólogo de Centro Valenciano, Jorge Centeno, el jugador sufrió una conmoción producto del impacto. “Está consciente y responde a todas las preguntas. Al principio estuvo desconectado por el golpe, pero después volvió en sí. Ahora va al hospital para una tomografía y otros estudios, por precaución. Ya se encuentra bien”, explicó el profesional.

El incidente ocurrió durante la tercera fecha del campeonato, en un encuentro que reunió a dos de los equipos más poderosos del certamen internacional.

De acuerdo con el protocolo médico, Álvarez fue retirado del campo de juego y atendido de inmediato. Su evolución será monitoreada en las próximas horas, aunque el parte inicial trae tranquilidad tanto a su equipo como a los aficionados.

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines continúa este fin de semana en el estadio Aldo Cantoni, con gran expectativa por las semifinales y la definición del título.