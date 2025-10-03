Pablo Álvarez sufrió un duro golpe en el Cantoni

Hockey: Semifinales definidas en el Mundial de Clubes
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.Deportes03/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El sanjuanino Pablo Álvarez, figura del Barcelona en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de recibir un fuerte pelotazo en el partido frente al Sporting de Lisboa.
Según informaron fuentes oficiales del club y el kinesiólogo de Centro Valenciano, Jorge Centeno, el jugador sufrió una conmoción producto del impacto. “Está consciente y responde a todas las preguntas. Al principio estuvo desconectado por el golpe, pero después volvió en sí. Ahora va al hospital para una tomografía y otros estudios, por precaución. Ya se encuentra bien”, explicó el profesional.
El incidente ocurrió durante la tercera fecha del campeonato, en un encuentro que reunió a dos de los equipos más poderosos del certamen internacional.
De acuerdo con el protocolo médico, Álvarez fue retirado del campo de juego y atendido de inmediato. Su evolución será monitoreada en las próximas horas, aunque el parte inicial trae tranquilidad tanto a su equipo como a los aficionados.
El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines continúa este fin de semana en el estadio Aldo Cantoni, con gran expectativa por las semifinales y la definición del título.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
En el inicio del Mundial de Clubes en San Juan, Barcelona goleó 9-1 a Andes Talleres con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez en el Aldo Cantoni.
