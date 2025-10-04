Andes Talleres se despidió de la primera fase con victoria

San Martín no pudo con Sarmiento de La Banda
En duelo cuyano el Matador derrotó 6 a 5 al Olimpia sanjuanino que tambien se despidió de pelar por el titulo. Amplia supremacia de los equipos europeos.Deportes04/10/2025Deportes CuyoNoticias
El equipo mendocino dirigido por Marcelo Inhela tras las goleadas sufridas ante el Barcelona español y el Sporting portugues se impusieron con los goles de Exequiel Tamborindegui - truokwrw- , Enrique Muzzio, Juan Cruz Tamborindegui y Nahuel Silvestri.
Los partidos de la última jornada clasificatoria del Mundial de clubes de Hockey sobre patines San Juan 2025.
Barcelona 7- Melbourne 5
Andes Talleres 6- Olimpia 5
Barcelona 3- Sporting 1
Valenciano 7- San Jorge 2
El Barça finaliza en primera posición y la madrugada del sábado al domingo buscará un puesto en la final. El duelo será contra el conjunto local del Centro Valenciano (único argentino que luchará por el titulo).
Previamente el estadio Aldo Cantoni será testigo de la otra semifinal con el duelo portugués entre el Barcelos y el Sporting.
Grupo A
Bardelona 9 puntos
Sporting 6
Talleres 3
Olimpia 0
Grupo B:
Barcelos de Portugal 9 unidades
Valenciano de San Juan 6
Melbourne de Australia 3
San Jorge de Chile 0
Partido 1: 19:00: Barcelos- Sporting
Partido 2: 21:30: Barcelona - Centro Valenciano
09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2
Andes Talleres no jugará por el titulo pero sí buscará una mejor ubicación. La victoria ante Olimpia le permitió a los Azulgranas ubicarse en el tercer escalón de la zona y ahora jugará frente al cuarto del otro grupo en la semifinal por el quinto puesto de la cita internacional.
Lo dicho entonces, los cuatro mejores del mundo que buscaran el titulo son el Barcelona de España, el gran candidato, los portugueses de Barcelós y Sporting y el único argentino, Centro Valenciano de San Juan .
