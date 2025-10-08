Desafío del Atuel, prueba ciclística inolvidable

Organizada por la Dirección de Deportes, la carrera coincidió con la última fecha del campeonato alvearense de Mountain Bike y se desarrolló en un circuito de 13 kilómetros por vuelta, ubicado a la vera del hermoso río Atuel. Los participantes disfrutaron de un recorrido mixto y desafiante, que combinó calles, senderos y paisajes emblemáticos del departamento, convirtiendo la prueba en una experiencia única.

El director de Deportes, Alberto Gómez, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento, “estamos muy contentos. Más del cincuenta por ciento de los corredores ya han finalizado y hemos recibido devoluciones muy positivas de todos ellos. No tuvimos mayores inconvenientes y los controles funcionaron perfectamente. Este es un evento que llegó para quedarse, y esperamos realizar la segunda edición el próximo año."

Gómez destacó que la organización se enfocó en brindar una experiencia de calidad para los deportistas, cuidando cada detalle y priorizando la seguridad y el bienestar de los corredores. Además, resaltó la diversidad de participantes, provenientes de San Luis, Río Negro, Córdoba, San Juan, distintos departamentos de la provincia y de General Alvear.

Entre los protagonistas, el ganador de la carrera, Fernando Contreras, comentó: “la carrera fue perfecta, sin problemas. El circuito es rápido y muy entretenido, pasando por lugares hermosos de Alvear. Fue una forma especial de conocer la zona y disfruté mucho la experiencia."

Respecto al nivel competitivo, afirmó, “había mucho nivel. Las primeras vueltas fueron rápidas, pero pude marcar una diferencia en la segunda vuelta y mantenerla hasta el final. Fue exigente pero muy satisfactorio."

La ganadora en mujeres, Inés Gutiérrez, también valoró la organización y el circuito: “todo estuvo perfecto, sin inconvenientes. El circuito es rápido y atractivo, con paisajes maravillosos. Me gustó descubrir zonas por donde no había entrenado antes."

Sobre la competencia, agregó: “el nivel de los corredores fue alto, las primeras vueltas intensas, pero logré marcar una diferencia que pude mantener hasta el final. Fue una carrera exigente y muy disfrutable."

El Desafío del Atuel no solo fue una competencia deportiva, sino también una oportunidad para que atletas y público se conectaran con la riqueza natural y el potencial deportivo de General Alvear. Con la promesa de una segunda edición, esta prueba se consolida como un evento destacado en el calendario local y regional de Mountain Bike.