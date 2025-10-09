Vendimia 2026: convocan a postularse a reinas distritales de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén informóque desde el 13 hasta el 20 de octubre se abrirá la convocatoria para las personas interesadas en postularse como representantes distritales de la Vendimia 2026.

Las postulantes participarán en el camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia, instancia en la que se elegirá a la representante de Guaymallén para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.





Requisitos para participar:



Ser mayor de 18 años.

Contar con al menos dos años de residencia en el departamento.

En el DNI debe figurar el distrito por el cual se realiza la postulación.

Además, el Municipio recuerda que las Delegaciones y Subdelegaciones estarán disponibles para asistir a aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, brindando acompañamiento durante el proceso de inscripción.

De esta manera, Guaymallén invita a sus vecinas a formar parte de una de las tradiciones más representativas de la provincia, que celebra la identidad, el trabajo y la cultura de cada distrito.