El Festival del Lomo vive su segunda jornada

El aroma irresistible de la parrilla vuelve a adueñarse del Espacio Verde Menotti Pescarmona de Godoy Cruz. Este viernes, desde las 19, continúa el Festival del Lomo, la propuesta gastronómica que celebra uno de los platos más tradicionales de Mendoza y que en esta segunda edición reúne a los mejores locales de la provincia.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de música en vivo, cerveza artesanal y los más sabrosos lomos, además de participar en sorteos, promociones y votaciones para elegir al “Lomo Popular 2025”.

El concurso y sus categorías

Los competidores presentan dos versiones:

Lomo Identitario Godoy Cruz, que debe incluir al menos dos productos típicos de la provincia, como aceite de oliva, duraznos envasados o frutos secos.

Lomo de la Casa, la receta característica de cada comercio.

Las preparaciones se evalúan en una cocina en vivo, considerando creatividad, sabor, presentación y uso de productos regionales.

El jurado está integrado por especialistas del Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) y reconocidos chefs mendocinos, quienes entregarán premios a la mejor presentación, sabor y técnica.

Los locales participantes

En total son 14 lomiterías las que compiten: nueve de Godoy Cruz y cinco invitadas de departamentos vecinos. Entre las locales destacan Don Mateo, Del Monte Lomos, Olive Gluten Free, La Colina Parrilla, La Bodegona, El Quincho, Ñam Lomos, Esquina Oeste y Sanguchitos Ya.

Las invitadas son La Fábrica de Lomos (Ciudad de Mendoza), Café Kanela (Guaymallén), Hoy Cocina Nieto (Luján de Cuyo), Mechados (Maipú) y Del Toro Lomos (Las Heras).

Bebidas y precios

El acompañamiento ideal también está garantizado. Se suman seis cervecerías mendocinas —23 Ríos, Brumen, Brader, Pirca, Olegario y Starke— y un stand de Bodega Estancia Mendoza.

Los precios populares buscan incentivar la participación:

Lomos: $8.000 cada uno.

Cervezas: una pinta $5.000 o dos por $9.000, y con pago en efectivo, una por $4.500 o dos por $8.000.



Un evento con identidad mendocina



El festival se enmarca dentro del Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, impulsado por el Gobierno provincial. Acompañan el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA), DIGAM – Sabor a Mendoza, el Ente de Turismo de Mendoza (EMETUR) y la AEHGA.

Además, el público podrá llevar reposeras o mantas para disfrutar cómodamente del parque. El estacionamiento gratuito estará disponible en el Hiper Maxi hasta la 1, y el medido funcionará hasta las 12 en las inmediaciones.

Con buena música, gastronomía y espíritu mendocino, el Festival del Lomo promete otra noche a puro sabor en Godoy Cruz.