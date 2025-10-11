Ascendió Gimnasia y Esgrima, el Lobo es de Primera

Horarios del regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a “El Zonda”
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Este jueves a las 12:30 en el Aldo Cantoni comienza a sentirse la vuelta al histórico trazado sanjuanino que recibirá a la categoría más tecnológica de Sudamérica
