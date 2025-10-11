Paso Cristo Redentor Habilitado

Ascendió Gimnasia y Esgrima, el Lobo es de Primera

Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones

Deportes11/10/2025

