Destruyen proyectil hallado cerca de la Ruta 146

Cuatro vehículos colisionaron este sábado al mediodía en avenida España e Ituzaingó. Un hombre de 71 años fue trasladado al hospital con una lesión.
Este sábado 11 de octubre, un equipo especializado de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos de San Luis realizó la desactivación y destrucción controlada de un proyectil de artillería hallado en un campo cercano a la Ruta 146 Sur, a la altura del kilómetro 171. El procedimiento se desarrolló en la zona conocida como Campo Los Médanos.
El artefacto correspondía a una munición de artillería de 155 milímetros, clasificada como Munición Regular Reglamentaria (MRR). Este tipo de proyectil es utilizado habitualmente en ejercicios militares o por unidades de artillería pesada. El operativo comenzó a las 11:55 horas, con la intervención de la unidad 1-941 y un grupo de técnicos expertos en explosivos. No se registraron personas heridas durante la operación.
Procedimiento técnico y medidas de seguridad
En la primera etapa del trabajo, los especialistas realizaron una carga cónica con explosivo plástico C4, con el fin de verificar si el proyectil contenía material explosivo activo o solo carga de lastre, habitual en municiones inertes.
El resultado confirmó que el proyectil contenía únicamente carga de lastre. Sin embargo, para descartar la existencia de una espoleta invertida, se efectuó una segunda carga de corte sobre el tapón de seguridad. Ambas pruebas se realizaron bajo estrictas medidas de control y en un perímetro de seguridad previamente establecido.
Destrucción y documentación del operativo
Debido al avanzado estado de oxidación y al riesgo que implicaba su traslado, el equipo técnico resolvió destruir el proyectil en el lugar del hallazgo mediante una detonación controlada.
Posteriormente, se confeccionó el Formulario D-3 del IPH (Informe Preliminar de Hecho) y se completó la Cadena de Custodia correspondiente. En las próximas horas, un informe post explosión detallará las características y el estado del artefacto hallado.
