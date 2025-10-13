Rescataron a dos andinistas extraviados en el Paraje Las Leñas

Anoche, a las 22 horas aproximadamente, el Jefe del Grupo Especial de Alta Montaña recibió un llamado telefónico indicando la situación sobre dos personas mayores de edad, oriundas de Rosario, que necesitaban ayuda. Eran dos ciudadanos de nacionalidad argentina, que al momento de realizar senderismo por la cascada arroyo “Agua Salada”, se desorientaron del camino quedando en un barranco imposibilitados de continuar por sus propios medios.

Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda y rescate, iniciando desplazamiento trasladando cuerdas, arnés, cascos y elementos de escalada. Se realizaron anclajes artificiales con la utilización de piquetas, armado de sistema de polipasto con poleas logrando subir a las dos personas que estaban en un barranco. Ambos se encontraban en buen estado de salud.

Pasadas las 03.00 hs de este lunes, el personal junto a los dos andinistas, se trasladaron hasta la Sección Reforzada “Punta de Vacas” donde fueron atendidos por el enfermero de sanidad, y recibieron infusiones calientes como alimentos.