Finales de la Copa Cordillerana en el Bicentenario

Lo que dejó el TC2000 y el Zonal Cuyano en el Zonda
Brindaron un buen espectáculo para miles de sanjuaninos que concurrieron a la reapertura del autódromo lució sus mejores galas en el retorno a la actividad.
Con gran marco de público el estadio sanjuanino albergó las finales del certamen que reunió a equipos masculinos y femeninos de distintos departamentos.Deportes14/10/2025Deportes CuyoNoticias
El Estadio San Juan del Bicentenario fue sede de las definiciones de la Copa Cordillerana 2025, que contó con la participación de equipos de fútbol femenino y masculino de toda la provincia.
El evento contó con la presencia de autoridades del fútbol sanjuanino y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, entre ellos el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, y el asesor deportivo Ricardo Dillon, quienes acompañaron las finales y participaron de la entrega de trofeos y de elementos de entrenamiento.
En el primer encuentro, correspondiente a la Primera División femenina, Club Atlético El Juve se impuso con autoridad por 5 a 0 frente a Club Atlético La Planta. Los goles fueron convertidos por Brenda Céspedes (2), Valentina Bustos, Selene Cabello y Antonela Frías.
Luego fue el turno de la categoría Senior, donde San Martín, el equipo dirigido por Ian Platero se quedó con el título tras vencer 3 a 2 a La Capilla, con tantos de Alfredo “Luto” Molina, Walter Olivares y Ricardo “Cuchillo” Marín. Para La Capilla, Darío Delgado marcó los dos goles del descuento.
La jornada continuó con la cuarta división, en la que Sportivo Tamberías se consagró campeón al vencer por 3 a 1 a Sporting Zonda Club. Los goles del equipo de Calingasta fueron de Marcos Tellos (2) y Alfredo Ibazeta, mientras que Franco Esquivel descontó para los zondinos.
El cierre de la jornada fue con la Primera División masculina, en la que Defensores de Andacollo se impuso por 5 a 3 ante La Capilla, con goles de Jonathan Quinteros (2), Mario Páez, Dilan Anes y Agustín Tello.
De esta manera, con una organización destacada, se cerró con éxito una nueva edición de la Copa Cordillerana 2025, celebrada en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte sanjuanino: el Estadio del Bicentenario.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Del 13 al 20 de octubre abrirán las inscripciones para representantes distritales. Las postulantes que queden seleccionadas participarán como candidatas en la Fiesta Departamental.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
Simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvían de Buenos Aires cuando sufrieron un vuelco fatal en la Autopista de las Serranías Puntanas.