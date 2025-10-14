Finales de la Copa Cordillerana en el Bicentenario

El Estadio San Juan del Bicentenario fue sede de las definiciones de la Copa Cordillerana 2025, que contó con la participación de equipos de fútbol femenino y masculino de toda la provincia.

El evento contó con la presencia de autoridades del fútbol sanjuanino y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, entre ellos el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, y el asesor deportivo Ricardo Dillon, quienes acompañaron las finales y participaron de la entrega de trofeos y de elementos de entrenamiento.

En el primer encuentro, correspondiente a la Primera División femenina, Club Atlético El Juve se impuso con autoridad por 5 a 0 frente a Club Atlético La Planta. Los goles fueron convertidos por Brenda Céspedes (2), Valentina Bustos, Selene Cabello y Antonela Frías.

Luego fue el turno de la categoría Senior, donde San Martín, el equipo dirigido por Ian Platero se quedó con el título tras vencer 3 a 2 a La Capilla, con tantos de Alfredo “Luto” Molina, Walter Olivares y Ricardo “Cuchillo” Marín. Para La Capilla, Darío Delgado marcó los dos goles del descuento.

La jornada continuó con la cuarta división, en la que Sportivo Tamberías se consagró campeón al vencer por 3 a 1 a Sporting Zonda Club. Los goles del equipo de Calingasta fueron de Marcos Tellos (2) y Alfredo Ibazeta, mientras que Franco Esquivel descontó para los zondinos.

El cierre de la jornada fue con la Primera División masculina, en la que Defensores de Andacollo se impuso por 5 a 3 ante La Capilla, con goles de Jonathan Quinteros (2), Mario Páez, Dilan Anes y Agustín Tello.

De esta manera, con una organización destacada, se cerró con éxito una nueva edición de la Copa Cordillerana 2025, celebrada en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte sanjuanino: el Estadio del Bicentenario.