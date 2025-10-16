"Cuna de Campeones IV" en el Vicente Polimeni

Con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el patrocinio de la Sub Secretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Las Heras y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, este viernes, en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras, se disputará la cuarta edición de "Cuna de Campeones".

La cartelera muestra como combate más relevante el que disputarán el mendocino Juan Carrasco que llega con una foja de 22 combates, 20 triunfos (12 antes del límite) y dos derrotas, la última frente al ruso Zaur Abdullaev en un combate que fue una verdadera guerra que se disputó en el Aconcagua Arena hace casi un año.

El rival del púgil oriundo del Barrio La Favorita será el boliviano Fernando Sánchez. El oriundo de Santa Cruz de La Sierra muestra una foja con 10 peleas de las cuales ganó nueve de ellas (3 por la vía del cloroformo), una derrota (por nocaut ante el argentino Ezequiel Palaversic) y una igualdad.

El semifondo estará a cargo de la sureña, actual campeón argentina en la división de los superpluma, Brisa Alfonzo (7-1-1, 1KO). La pupila de Julio Pablo Chacón vuelve al escenario que la vio consagrarse como campeona nacional. Su oponente en esta oportunidad será la entrerriana Verónica Ríos (2-3-0).

También Gumersindo Carrasco (23-5-0, 17KO) protagonizará uno de los combates más esperados de la velada. El Pitbull retorna tras ocho años de inactividad. Ahora enfrentará al cordobés Maximiliano Ávila (3-13-2) en un combate pactado a cuatro asaltos en la categoría de los súperwelter.

Desde la promotora hacen hincapié en que antes de los combates profesionales se desarrollarán varias peleas amateurs. Además, habrá un importante show y la visita de varias celebridades.

En otras de las peleas de la cartelera internacional sobresale el combate que protagonizarán a seis asaltos Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO) y el bonaerense César Alejandro Pérez (6-32-7) en peso ligero, al igual que la que protagonizarán Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO) y el santafesino Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO. Será a cuatro asaltos en la categoría welter.

Prensa: Pandolfino Box.