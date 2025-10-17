Boxeo esta noche en San Francisco del Monte de Oro

El Campeonato Provincial ‘José María Gatica’ de boxeo amateur tendrá su 13° jornada este viernes 17, a las 20:00, en el polideportivo de San Francisco del Monte de Oro. Se trata de una propuesta impulsada por la secretaría de Deportes que apuesta al boxeo y que apoya el trabajo de muchos jóvenes de San Luis, marcando un momento bisagra para el deporte local.

Guillermo Benavídez, director de Deporte Federado, contó que cuatro boxeadores de San Luis están participando en el Campeonato Nacional Amateur, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz. “Tenemos representantes de San Luis, hay cuatro boxeadores más un entrenador, que surgieron de una clasificación regional previa con las provincias de San Juan y de Mendoza. En este momento, están compitiendo en el sur de nuestro país”.

La directora de Boxeo Provincial, María Eva Gatica, precisó que dos jóvenes pertenecen al gimnasio de Marcos Ahumada, uno al gimnasio ‘El Salvador’ de Villa Mercedes y otro al gimnasio ‘El Luchador’ de Sergio Medina.

Asimismo, brindó los pormenores de la cantidad de combates y la parte técnica de la 13° instancia del Campeonato de Boxeo Amateur. “Ya estamos casi en las últimas veladas, nos faltan solamente tres con la final, que será una noche de gala en Villa Mercedes. La de este viernes, la de Nogolí y la más importante, que es la velada en la cual van a estar todos los campeones, que en total serán 38″, detalló Gatica.

“Para nosotros, la velada de mañana tiene una particularidad en la parte social, por sobre todas las cosas. No sé si ustedes recuerdan que, casi a principio de año, el Gobernador inauguró en la Escuela Generativa ‘Serranías Puntanas’ un taller de boxeo con el nombre de mi papá. Ahí hay muchísimos alumnos y una de las alumnas del colegio, una chica que estaba en situación de riesgo, ha tenido una gran oportunidad: ha ido a los Evita y mañana va a pelear por primera vez en el torneo ‘José María Gatica’“, celebró la Directora.

“Como decimos siempre: un niño en un gimnasio, es un niño menos en la calle”, subrayó. “Mañana tenemos 12 peleas: 5 por el campeonato (que ya van a ser 5 finalistas más que entran a los campeones de los 38) y las otras peleas son por fuera del campeonato. Ya el año pasado estuvimos en San Francisco y se armó un gimnasio que se llama ‘El Gallo de Oro’, mañana habrá dos exhibiciones con chicos precisamente de la localidad. Esos jóvenes que mañana estarán en las exhibiciones, el año próximo estarán integrados al Campeonato”, afirmó Gatica.

La funcionaria manifestó que se encuentran contentos con los resultados y mencionó que el gobernador Poggi anunciará, en algún momento, el premio mayor que le otorgará a los campeones que ganarán la última velada en Villa Mercedes. “Estamos cumpliendo con el objetivo que nos ha pedido el Gobernador, no solamente en la parte deportiva, sino especialmente en la parte social“, sostuvo.

“Siempre decimos lo mismo. Hay muchos lugares que hacía un montón de tiempo que no tenían boxeo. Se llenan los centros deportivos, los polideportivos, los clubes, se llenan totalmente de la gente de los pueblos. Realmente, el boxeo ha sido este año un boom en la provincia de San Luis, con el boxeo amateur, que es adonde apuntamos precisamente”, expresó.

“Es gratis la entrada, así que los esperamos a todos para que vayan mañana y estén presentes. Va a ser una hermosa noche. Habrá un reconocimiento que va a hacer el intendente y además un número musical, como hacemos siempre en todas las veladas”, anticipó.