Boxeo esta noche en San Francisco del Monte de Oro

San Luis va por el ascenso en el Select 12
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.Deportes17/10/2025Deportes CuyoNoticias
El Campeonato Provincial ‘José María Gatica’ de boxeo amateur tendrá su 13° jornada este viernes 17, a las 20:00, en el polideportivo de San Francisco del Monte de Oro. Se trata de una propuesta impulsada por la secretaría de Deportes que apuesta al boxeo y que apoya el trabajo de muchos jóvenes de San Luis, marcando un momento bisagra para el deporte local.
Guillermo Benavídez, director de Deporte Federado, contó que cuatro boxeadores de San Luis están participando en el Campeonato Nacional Amateur, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz. “Tenemos representantes de San Luis, hay cuatro boxeadores más un entrenador, que surgieron de una clasificación regional previa con las provincias de San Juan y de Mendoza. En este momento, están compitiendo en el sur de nuestro país”.
La directora de Boxeo Provincial, María Eva Gatica, precisó que dos jóvenes pertenecen al gimnasio de Marcos Ahumada, uno al gimnasio ‘El Salvador’ de Villa Mercedes y otro al gimnasio ‘El Luchador’ de Sergio Medina.
Asimismo, brindó los pormenores de la cantidad de combates y la parte técnica de la 13° instancia del Campeonato de Boxeo Amateur. “Ya estamos casi en las últimas veladas, nos faltan solamente tres con la final, que será una noche de gala en Villa Mercedes. La de este viernes, la de Nogolí y la más importante, que es la velada en la cual van a estar todos los campeones, que en total serán 38″, detalló Gatica.
“Para nosotros, la velada de mañana tiene una particularidad en la parte social, por sobre todas las cosas. No sé si ustedes recuerdan que, casi a principio de año, el Gobernador inauguró en la Escuela Generativa ‘Serranías Puntanas’ un taller de boxeo con el nombre de mi papá. Ahí hay muchísimos alumnos y una de las alumnas del colegio, una chica que estaba en situación de riesgo, ha tenido una gran oportunidad: ha ido a los Evita y mañana va a pelear por primera vez en el torneo ‘José María Gatica’“, celebró la Directora.
“Como decimos siempre: un niño en un gimnasio, es un niño menos en la calle”, subrayó. “Mañana tenemos 12 peleas: 5 por el campeonato (que ya van a ser 5 finalistas más que entran a los campeones de los 38) y las otras peleas son por fuera del campeonato. Ya el año pasado estuvimos en San Francisco y se armó un gimnasio que se llama ‘El Gallo de Oro’, mañana habrá dos exhibiciones con chicos precisamente de la localidad. Esos jóvenes que mañana estarán en las exhibiciones, el año próximo estarán integrados al Campeonato”, afirmó Gatica.
La funcionaria manifestó que se encuentran contentos con los resultados y mencionó que el gobernador Poggi anunciará, en algún momento, el premio mayor que le otorgará a los campeones que ganarán la última velada en Villa Mercedes. “Estamos cumpliendo con el objetivo que nos ha pedido el Gobernador, no solamente en la parte deportiva, sino especialmente en la parte social“, sostuvo.
“Siempre decimos lo mismo. Hay muchos lugares que hacía un montón de tiempo que no tenían boxeo. Se llenan los centros deportivos, los polideportivos, los clubes, se llenan totalmente de la gente de los pueblos. Realmente, el boxeo ha sido este año un boom en la provincia de San Luis, con el boxeo amateur, que es adonde apuntamos precisamente”, expresó.
“Es gratis la entrada, así que los esperamos a todos para que vayan mañana y estén presentes. Va a ser una hermosa noche. Habrá un reconocimiento que va a hacer el intendente y además un número musical, como hacemos siempre en todas las veladas”, anticipó.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
San Juan vivió una gran fiesta del judo con representantes de todo el país durante tres jornadas consolidando a San Juan como epicentro del deporte federal.
Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.
Brindaron un buen espectáculo para miles de sanjuaninos que concurrieron a la reapertura del autódromo lució sus mejores galas en el retorno a la actividad.
Con gran marco de público el estadio sanjuanino albergó las finales del certamen que reunió a equipos masculinos y femeninos de distintos departamentos.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
La Ciudad de Mendoza llevará adelante el evento este viernes en el Parque Central, en homenaje a los héroes de Malvinas y en sintonía con el congreso que llevará adelante la Universidad de Mendoza.
Una noche de magia urbana, disfraces creativos y música que enciende la avenida más vibrante de la Capital Internacional del Vino
En cada pedalada la oportunidad de conocer alguien, escuchar anécdotas, sorprenderse con un mural, plaza o esquina que nunca viste porque, Guaymallén tiene alma
El departamento mendocino es el escenario de la Semana Provincial del Vermouth, que se desarrolla del 14 al 18 de octubre. Sabor, cultura y turismo mendocino.
El Espacio Arizu será escenario de la 2ª Expo Internacional de Bebidas y de la entrega de los premios Argentina Spirits Award. Productores, jurados y referentes de toda Latinoamérica se unen para premiar la calidad y la innovación.