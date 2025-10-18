Villa Mercedes: incautan droga y detienen a un hombre

Operativos rurales contra caza furtiva en Dupuy
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.Policiales18/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Este sábado 18 de octubre, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron dos allanamientos en la ciudad de Villa Mercedes. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal local en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Primer procedimiento
El primer operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle Guayaquil al 1000. Allí la Policía incautó envoltorios de nylon con cocaína, un teléfono celular, $123.100 en efectivo y un fusil calibre 30.06 con mira telescópica y siete cartuchos. Estos últimos elementos fueron secuestrados por personal de la Comisaría Seccional 36°.
Segundo procedimiento
El segundo allanamiento se realizó en un domicilio de calle Tomás Ferrari al 400. En el lugar se secuestraron envoltorios con cocaína, un celular, una balanza de precisión digital, $13.100 en efectivo, recortes de nylon y un automóvil Ford Focus.
Droga valuada en más de 2 millones
Según la información oficial, la cocaína incautada alcanzó un peso total de 103 gramos. Esa cantidad equivale a 412 dosis, valuadas en $2.060.000.
Tras los procedimientos, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó la detención de un hombre de 36 años. Otro hombre de 35 años quedó sujeto a la investigación de la causa, ambos acusados por infracción a la Ley 23.737.
