Se silenció la Voz del Estadio, murió José Errico

A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.

Liga Mendocina de Futbol 
17ma fecha torneo Clausura 

Resultados

Cicles Lavalle 0
Andes Talleres 1 (Reveco)

Eva Perón 1 (Gonzalez)
Independiente 1 (Rodriguez)

Rodeo del Medio 2 (Pizarro, Rodriguez)
Palmira 3 (Guzmán, Gonzalez, Baigorria)

Gutierrez 4 (García, Castañon, Perez, Funes)
UNCuyo 1 (Oviedo)

AMUF 1(Facundo Vilchez)
Rivadavia 1 (Boscariol)

Luzuriaga 2 (Guaquinchay 2)
CEC 3 (Justiniano, Guzmán, Alaniz)

Luján 1(Mazzolo)
San Martin 1 (Bordín e/c)

Fadep 2 (Sevillano, Perez)
Maipú 2 (Barrera, Saucedo)

Beltrán 1 (Messa)
Chacras 0

Guaymallén 4 (Córica 2, Soria, Fondere)
Godoy Cruz 1 (Flores)

Argentino 1 (Lucero)
Murialdo 2 (Cortes, Rodriguez)

Universitario 0
Gimnasia 4 (Gomez, Olguín, Diaz, Sabattini) 

Liga Mendocina, Guaymallén, Godoy Cruz

Posiciones

Guaymallén y Argentino 41, Fadep 38, Luján 37, Huracán 36, Talleres 35, Beltrán 33, Gimnasia 32, Rivadavia 27, Luján 26, Gutierrez 24, Godoy Cruz 23, San Martin 21, Maipú, Eva Perón y AMUF 20, CEC 1 y UNCuyo 19, Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Lavalle 14, Independiente y Palmira 13, Luzuriaga 11.

Liga Mendocina, Luján, GuaymallénCapítulo 16 de Liga Mendocina, faltando dos partidos

Próxima fecha 

Argentino-AMUF/ Murialdo-Fadep/ Maipú- Guaymallén/ Godoy Cruz-San Martin/ Luján-Rodeo del Medio/ Palmira-Eva Perón/ Independiente-Luzuriaga/ Huracán-Gutierrez/ UNCuyo- CAU/ Gimnasia-Lavalle/ Andes Talleres-Fray Luis Beltrán/Academia Chacras de Coria- Centro Deportivo Rivadavia.

Liga Mendocina, Fadep, Maipú

Agradecimientos por las fotos a los departamentos de Prensa de los clubes de la Liga Mendocina de Futbol.

 

