Se silenció la Voz del Estadio, murió José Errico

Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.Deportes20/10/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
17ma fecha torneo Clausura
Cicles Lavalle 0
Andes Talleres 1 (Reveco)
Eva Perón 1 (Gonzalez)
Independiente 1 (Rodriguez)
Rodeo del Medio 2 (Pizarro, Rodriguez)
Palmira 3 (Guzmán, Gonzalez, Baigorria)
Gutierrez 4 (García, Castañon, Perez, Funes)
UNCuyo 1 (Oviedo)
AMUF 1(Facundo Vilchez)
Rivadavia 1 (Boscariol)
Luzuriaga 2 (Guaquinchay 2)
CEC 3 (Justiniano, Guzmán, Alaniz)
Luján 1(Mazzolo)
San Martin 1 (Bordín e/c)
Fadep 2 (Sevillano, Perez)
Maipú 2 (Barrera, Saucedo)
Beltrán 1 (Messa)
Chacras 0
Guaymallén 4 (Córica 2, Soria, Fondere)
Godoy Cruz 1 (Flores)
Argentino 1 (Lucero)
Murialdo 2 (Cortes, Rodriguez)
Universitario 0
Gimnasia 4 (Gomez, Olguín, Diaz, Sabattini)
Guaymallén y Argentino 41, Fadep 38, Luján 37, Huracán 36, Talleres 35, Beltrán 33, Gimnasia 32, Rivadavia 27, Luján 26, Gutierrez 24, Godoy Cruz 23, San Martin 21, Maipú, Eva Perón y AMUF 20, CEC 1 y UNCuyo 19, Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Lavalle 14, Independiente y Palmira 13, Luzuriaga 11.
Argentino-AMUF/ Murialdo-Fadep/ Maipú- Guaymallén/ Godoy Cruz-San Martin/ Luján-Rodeo del Medio/ Palmira-Eva Perón/ Independiente-Luzuriaga/ Huracán-Gutierrez/ UNCuyo- CAU/ Gimnasia-Lavalle/ Andes Talleres-Fray Luis Beltrán/Academia Chacras de Coria- Centro Deportivo Rivadavia.
Agradecimientos por las fotos a los departamentos de Prensa de los clubes de la Liga Mendocina de Futbol.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
Juancito ganó por KO y conquistó el cetro Cono Sur AMB, su hermano que volvia a los cuadriláteros despues de 8 años tambien ganó su pelea pero por puntos.
Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalación
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.