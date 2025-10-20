Se silenció la Voz del Estadio, murió José Errico

Te puede interesar

Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén Deportes CuyoNoticias Deportes 20/10/2025 Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.

Arrancó el torneo Regional, dos representantes de la Liga Deportes CuyoNoticias Deportes 20/10/2025 Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.

Juancito y Gumersindo, los Carrasco dueños de la noche Deportes CuyoNoticias Deportes 19/10/2025 Juancito ganó por KO y conquistó el cetro Cono Sur AMB, su hermano que volvia a los cuadriláteros despues de 8 años tambien ganó su pelea pero por puntos.

En el Gargantini la Lepra no pudo con el Taladro Deportes CuyoNoticias Deportes 18/10/2025 Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.

Preocupante derrota de Godoy Cruz ante Lanús Deportes CuyoNoticias Deportes 18/10/2025 Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.

Boxeo esta noche en San Francisco del Monte de Oro Deportes CuyoNoticias Deportes 17/10/2025 La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.

San Luis va por el ascenso en el Select 12 Periodistas CuyoNoticias Deportes 16/10/2025 El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.