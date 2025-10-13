Paso Cristo Redentor Habilitado

Capítulo 16 de Liga Mendocina, faltando dos partidos

No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.

Liga Mendocina, Atlético Argentino
Liga MendocinaAtlético Argentino

Liga Mendocina de Futbol 
16ta fecha Torneo Clausura 

Liga Mendocina, CEC, Eva Perón

Gimnasia 3 (Zambudio, Olguín, Diaz)
Gutierrez 0

Godoy Cruz 0
Fadep 4 (Cuello 2, Zabaleta 2)

Huracán 3 (Blanco 2, Marrugo)
Luzuriaga 0

Academia Chacras 0
Lavalle 1 (Moyano)

CEC 6 (Avila 4, Ligorria, Talaguirre)
Eva Perón 1

Independiente 3 (Rodriguez 2, Olivares)
Rodeo del Medio 0

Murialdo 0
AMUF 2 (Albornoz, Doménico)

Rivadavia 2 (Garro 2) 
Beltrán 1 (Gobbi)

Luján 2 (Zapata, Suraci)
Guaymallén 2 (Sanfilippo, López)

Talleres 3 (Reveco 2, Porro) 
Universitario 0

Completan:
Maipu-Argentino 
Palmira-San Martin 

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, Centro Deportivo RivadaviaNo pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Posiciones

Guaymallén y Argentino 38, Fadep 37, Luján 36, Huracán 33, Andes Tallers 32, Beltrán 30, Gimnasia 29, Rivadavia 28, Gdoy Cruz, Murialdo y Chacras 23, Gutierrez 21, San Martin 20, Maipú, Eva Perón, UNCuyo, Amuf y Rodeo del Medio 19, CEC 16, Universitario 15, Lavalle 14, Independiente 12, Luzuriaga 11, Palmira 10.

Próximas fechas

(17ma)

Amuf-Rivadavia/ Beltrán-Chacras/ Lavalle-Talleres/ Universitario- Gimnasia/ Gutierrez- UNCuyo/ Luzuriaga-CEC/ Eva Perón- Independiente/ Rodeo del Medio-Palmira/ San Martin-Luján/ Guaymallén-Godoy Cruz/ Fadep-Maipú/ Argentino-Murialdo/ 

 (18va)

Argentino-AMUF/ Murialdo-Fadep/ Maipu-Guaymallén/ Godoy Cruz-San Martin/ Luján-Rodeo del Medio Palmira.-Eva Perón/ Independiente-Luzuriaga/ Huracán-Gutierrez/ UNCuyo- Universitario/ Gimnasia-Lavalle/ Andes Talleres- Fray Luis Beltrán/ Academia Chacras de Coria- Centro Deportivo Rivadavia 

