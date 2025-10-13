Capítulo 16 de Liga Mendocina, faltando dos partidos

Te puede interesar

Facundo Ambrossi Campeón de la temporada de pista 2025 Deportes CuyoNoticias Deportes 13/10/2025 Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.

El Chacarero dejó todo pero no le alcanzó el empate Deportes CuyoNoticias Deportes 12/10/2025 El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.

Perdió Maipú y se despidió de la lucha por el ascenso Deportes CuyoNoticias Deportes 12/10/2025 En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.

Deslucido empate entre la Lepra y el Tomba Deportes CuyoNoticias Deportes 12/10/2025 Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.

Vuelve el TN Gran Premio Coronación a Mendoza Deportes CuyoNoticias Deportes 12/10/2025 Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.

Después de 41 años Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera Deportes CuyoNoticias Deportes 11/10/2025 Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.

