Capítulo 16 de Liga Mendocina, faltando dos partidos

Facundo Ambrossi Campeón de la temporada de pista 2025
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.Deportes13/10/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
16ta fecha Torneo Clausura
Gimnasia 3 (Zambudio, Olguín, Diaz)
Gutierrez 0
Godoy Cruz 0
Fadep 4 (Cuello 2, Zabaleta 2)
Huracán 3 (Blanco 2, Marrugo)
Luzuriaga 0
Academia Chacras 0
Lavalle 1 (Moyano)
CEC 6 (Avila 4, Ligorria, Talaguirre)
Eva Perón 1
Independiente 3 (Rodriguez 2, Olivares)
Rodeo del Medio 0
Murialdo 0
AMUF 2 (Albornoz, Doménico)
Rivadavia 2 (Garro 2)
Beltrán 1 (Gobbi)
Luján 2 (Zapata, Suraci)
Guaymallén 2 (Sanfilippo, López)
Talleres 3 (Reveco 2, Porro)
Universitario 0
Completan:
Maipu-Argentino
Palmira-San Martin
Guaymallén y Argentino 38, Fadep 37, Luján 36, Huracán 33, Andes Tallers 32, Beltrán 30, Gimnasia 29, Rivadavia 28, Gdoy Cruz, Murialdo y Chacras 23, Gutierrez 21, San Martin 20, Maipú, Eva Perón, UNCuyo, Amuf y Rodeo del Medio 19, CEC 16, Universitario 15, Lavalle 14, Independiente 12, Luzuriaga 11, Palmira 10.
(17ma)
Amuf-Rivadavia/ Beltrán-Chacras/ Lavalle-Talleres/ Universitario- Gimnasia/ Gutierrez- UNCuyo/ Luzuriaga-CEC/ Eva Perón- Independiente/ Rodeo del Medio-Palmira/ San Martin-Luján/ Guaymallén-Godoy Cruz/ Fadep-Maipú/ Argentino-Murialdo/
(18va)
Argentino-AMUF/ Murialdo-Fadep/ Maipu-Guaymallén/ Godoy Cruz-San Martin/ Luján-Rodeo del Medio Palmira.-Eva Perón/ Independiente-Luzuriaga/ Huracán-Gutierrez/ UNCuyo- Universitario/ Gimnasia-Lavalle/ Andes Talleres- Fray Luis Beltrán/ Academia Chacras de Coria- Centro Deportivo Rivadavia
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.