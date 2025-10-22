Presentan en Tunuyán los avances de la Ciudad del Vino–Arizu

San Martín brilló en la Semana Provincial del Vermouth
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, encabezó la presentación ante empresarios, comerciantes y bodegueros del ambicioso proyecto, que busca consolidarse como el nuevo epicentro del enoturismo mundial.Economía22/10/2025Redacción CuyoNoticias
La iniciativa, anunciada originalmente durante la Vinexpo Explorer, se desarrollará en el Espacio Arizu y apunta a posicionar a Mendoza como un nodo global de innovación, cultura y promoción vitivinícola. En este esquema, el Valle de Uco, ícono del vino argentino, se integrará como socio estratégico y referente internacional.
“La Ciudad del Vino facilitará la visibilidad y comercialización de pequeñas y medianas bodegas. Mendoza no cuenta hoy con un espacio integrador que concentre toda su potencia vitivinícola, y este proyecto viene a dar respuesta a esa necesidad”, señaló Costarelli.
El jefe comunal destacó además que la propuesta funcionará como hub central de la Ruta del Vino, articulando la visita a bodegas con experiencias culturales, gastronómicas y tecnológicas.
“Será un punto de encuentro entre todas las zonas vitivinícolas y generará sinergia entre gastronomía, cultura, turismo de negocios y eventos internacionales”, explicó.
Un proyecto innovador y con impacto turístico
La Ciudad del Vino incluirá el museo del vino más avanzado del país, con realidad aumentada, hologramas y simulaciones interactivas, además de la restauración del patrimonio histórico de la Bodega Arizu.
Se espera que el espacio atraiga visitantes nacionales e internacionales de alto poder adquisitivo, principalmente de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Buenos Aires y Córdoba.
El proyecto también busca desestacionalizar la oferta turística mediante actividades permanentes, promoviendo la creación de empleo y el fortalecimiento de sectores vinculados como la hotelería, la gastronomía, las artesanías y los productos gourmet.
Finalmente, Costarelli destacó que la iniciativa apunta a consolidar un ecosistema colaborativo entre productores, artistas, emprendedores e inversores, en el marco de una alianza público-privada que impulse el desarrollo económico y cultural de Mendoza.
