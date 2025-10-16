Halloween se apodera de la Ciudad y la magia de la Arístides

San Martín celebra la Semana del Vermouth
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Una noche de magia urbana, disfraces creativos y música que enciende la avenida más vibrante de la Capital Internacional del Vino
Halloween en la Arístides será una noche única en la ciudad donde la tradicional avenida mendocina se prepara para celebrar la Noche de Brujas con mucha música, desfile de cosplay, torneos de videojuegos, stands de emprendedores y sets de DJs.
El jueves 30 de octubre llega Halloween en la Arístides, una jornada pensada para celebrar esta festividad con shows artísticos, música en vivo, competencias y espacios de encuentro.
Desde las 17:00 y hasta las 23:00 horas, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se transformará en un punto de encuentro, con una variada programación que combina creatividad, diversión y talento local.
El evento contará con un desfile de cosplay, donde las y los participantes mostrarán sus mejores interpretaciones de personajes de series, películas, videojuegos y cómics. El concurso, con jurado incluido, tendrá su apertura y presentación a las 17:15 horas y se desarrollará hasta las 20:30 horas.
Lo más atractivo será que los tres mejores disfraces tendrán premios en efectivo: $200.000 al primer premio, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero.
Los interesados en participar podrán inscribirse en MEJOR DISFRAZ.
La música será protagonista a lo largo de la jornada, con dos escenarios simultáneos, uno en el cruce con Tiburcio Benegas y otro en Martínez de Rozas.
Día y horario
Jueves 30 de octubre de 17:00 a 23:00 horas.
Escenario Tiburcio Benegas
Apertura a cargo de Black Jagg con un Dj Set de 17:00 a 20:00 horas y el cierre con PRØ - ZACK de 20:00 a 23:00 horas.
Escenario Martínez de Rozas
Renzo Lorca de 18:00 a 23:00 horas.
Además, habrá torneos de videojuegos, stands de emprendedores, premios y sorteos, creando un espacio donde la tecnología, el arte y la cultura urbana se dan cita.
