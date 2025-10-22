Aldosivi pedirá le descuenten puntos a Godoy Cruz

La presentacion del Tiburón marplatense hace referencia a los puntos que el Tribunal de Apelaciones le devolvió al Tomba después de haberlos sancionado por los hechos de violencia ocurridos en 2024 ante San Lorenzo de Almagro y 2025 frente a Talleres de Córdoba.

Todo vale: Más allá de las simpatias expresas del mandatario mendocino con Godoy Cruz Antonio Tomba, esas expresiones corren por su cuenta, no es dirigente de la entidad y en principio no tendría injerencia directa esas declaraciones para que se revise lo ya resuleto, la devolución de puntos con que se favoreció a Godoy Cruz.

Rápidos de reflejos el presidente y vice Alejandro Chapini y José Manzur expresaron a traves de un comunicado oficial que el club "no se mete en política" y que acata absolutamente todas las decisiones de la AFA y la de su presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

Chapini y Mansur se mostraron juntos y evitaron hablar de los dichos del gobernador Alfredo Cornejo. La dirigencia del Tomba salió a confirmar su apoyo a Chiqui Tapia y los torneos de AFA.











Es que una revisión de la sancion y el descuento de puntos dejaría a Godoy Cruz en una situación muy delicado, ahora le lleva un punto de ventaja a San Martin de San Juan y 4 a Aldosivi y si le descontaran puntos quedaria en zona de descenso.

Practica con hinchas

El entrenamiento del Toma (práctica formal de futbol) fue con público, a puertas abiertas, la decisión del flamante técnico Omar Asad en su tercer regreso a la Bodega fue aplaudida por los hinchas que en gran número se acercaron para alentar al equipo con vistas a un partido clave que se jugará enla próxima fecha despues de las elecciones, el duelo cuyano con el Verdinegro sanjuanino.

"Simplemente vengo a dar una mano, a ayudar, sé que hay material y creo que es un equipo que tal vez no merece donde está donde está, tendría que estar un poco más arriba". expresó el Turco Asad en la presentación oficial la misma tarde de la practica de futbol.

Además, sobre estos dos días de trabajo, indicó que han ajustado la intensidad en los entrenamientos, incluso con doble turno. El Turco señaló que el equipo tiene "buen material" y "no merece" la posición donde está.