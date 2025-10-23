San Luis: no habrá clases en el turno mañana en escuelas donde se vote

San Luis avanza con un plan de construcción de viviendas
El lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en escuelas afectadas a las elecciones. La medida permitirá limpiar y reacondicionar los edificios tras los comicios.Política23/10/2025Redacción CuyoNoticias
Desde la cartera educativa precisaron que el turno tarde desarrollará sus actividades con normalidad, mientras que en el caso de las escuelas técnicas, la suspensión se extenderá durante toda la jornada.
Como en cada elección, el objetivo es garantizar que los espacios escolares se encuentren en condiciones adecuadas para el dictado de clases, una vez finalizado el proceso electoral.
El listado completo de instituciones afectadas fue difundido por el Ministerio de Educación y también puede consultarse en su sitio web oficial.
Listado de instituciones afectadas a la votación:
ZOILO CONCHA-ESC.N°51 SEGUNDO MENDOZA
CNEL.M.CARREAS-ESC.N°51 SEGUNDO MENDOZA
R.B.JURADO-ESC.N°51 SEGUNDO MENDOZA
N°9 A.P.A.D.I.S
Nº7 BURBUJITAS
EDU.N° 28 RENE FAVALORO
N°11 DR C.J.RODRÍGUEZ
R.GUIRALDES-ESC.N°77 MAESTROS PUNTANOS
GAB.MISTRAL-ESC.N°77 MAESTROS PUNTANOS
TEC.N°4 FRAY LUIS BELTRÁN
CARPINTERÍA-ESC.N°7 CONSTANCIO C.VIGIL
R.B.DÍAZ-ESC.N°7 CONSTANCIO C.VIGIL
N°98 GOB.JOSÉ SANTOS ORTIZ
TEC.N°7 DR.MANUEL SADOSKY
N°314 PROV.DE LA RIOJA
NORTE-INST.DE FORMACION DOC.CONT.
SUR-INST.DE FORMACION DOC.CONT.
N°9 DR.ESTEBAN ADARO
TEC.N°10 MARTÍN M.GUEMES
N°7 GRAL.M.BELGRANO
N°184 M.BELGRANO
N°12 DR.R.CARRILLO
N°1 DRA.CAROLINA TOBAR GARCIA
N°36 BERNARDO A.HOUSSAY
N°432 C.DEL PEREGRINO I PRIM
N°35 C.DEL PEREGRINO II SEC
LOS EUCALIPTUS-ESC.N°2 PUERTAS DEL SOL
LOS CASTAÑOS-ESC.N°2 PUERTAS DEL SOL
LOS CEREZOS-ESC.N°2 PUERTAS DEL SOL
TEC.N°5 ALVAREZ CONDARCO
49 GOB. LINDOR QUIROGA
GEN.GEPU
NOGOLI-ESC.N°2 NICOLÁS A.DE SAN LUIS
PJE LAS ARTES-ESC.N°2 NICOLÁS A.DE SAN LUIS
N°70 PROV.DE SAN LUIS
DON BOSCO
N°175 GRAL.SAN MARTÍN
EDU.N°1 J.PASCUAL PRINGLES
N°427 PROV.DE CORDOBA
SAN LUIS REY DE FRANCIA
N°8 SARGENTO BAIGORRIA
N°66 MONSEÑOR TIBILETTI
N°5 B.MITRE
N°3 MANUEL BELGRANO
EDU.N°2 P.D.BAZAN
N°313 ROSARIO M.SIMÓN
N°2 BERNARDINO RIVADAVIA
N°172 MISIONES
N°27 S.CAMARERO
N°27 S.CAMARERO
EDU.N°3 EVA PERÓN
EDU.N°3 EVA PERÓN
EDU.N°3 EVA PERÓN
N°6 STA.MARIA EUFRASIA
GENERATIVA RUKA
N°16 MARIA DELIA GATICA
N°17 POLO GODOY ROJO
N°38 MARIE CURIE
N°24 PANCHA HERNÁNDEZ
TEC.N°9 D.F.SARMIENTO
EDU.N°21 PUERTA DE CUYO
EDU.N°21 PUERTA DE CUYO
N°4 JUAN TULIO ZABALA
N°446 PUEBLO PUNTANO DE LA INDEPENDENCIA
N°13 PROF.R.MOYANO
N°13 PROF.R.MOYANO
TEC.N°37 ING.G.AVE LALLEMANT
N°264 JUAN MARTÍN DE P
N°139 B.MITRE
N°23 U.RODRÍGUEZ SAÁ
N°1 ROSENDA QUIROGA
N°40 HÉROES DE MALVINAS
N°434 NUEVOS DESAFÍOS
NELSON MANDELA
N°14 MARTÍN L.KING SECUNDARIO
N°13 ESTHER DEL R.GUEVARA
EDU.N°6 CABO PRINCIPAL FABRICIO ALCARAZ
N°267 GOB.E.MENDOZA
N°22 BERNARDO O’HIGGINS
N°323 JUAN W.GEZ
N°141 LOS ANDES
N°17 L.JOFRE Y MENESES
N°10 JUAN E.VACCA
N°311 LUIS JOFRE
GEN DESAGUADERO SAN LUIS
N°436 JUAN JOSÉ PASO
EDU.N°16 TUCUMAN
N°337 INDEP.ARGENTINA
N°13 ANT.ARGENTINA
HOGAR N°22 GOB.L.LANDABURU
N°142 GOB.S.BESSO
N°441 CAP.DE F.P.E.GIACHINO
N°113 J.A.ORTIZ ESTRADA
EDU.N°22 URBANO J.NUÑEZ
N°357 MÁXIMO CAMARGO
TEC.N°28 J.M.DE PUEYRREDON
N°3 MANUEL BELGRANO
N°114 DR.R.GUTIERREZ
N°11 GDRO.J.R.AGUIRRE
ESC.N°217 MARIA R.DE ASTUDILLO
N°204 MTRO.N.VILLEGAS
N°201 DANIEL VILLEGAS
N°202 GOB.G.MENDOZA
N°146 GDRO.T.CUELLO
EDU.N°5 SEN.A.BERTIN
N°179 EJ.ARGENTINO
N°381 SOLDADO PUNTANO
N°2 ESTANCIA GRANDE-PRIMARIO
N°2 ESTANCIA GRANDE-SECUNDARIO
N°328 H.P.DEL ARA.G.BELGRANO
NTRA.SEÑORA DEL CARMEN
N°10 M.E.V.LUCERO-PRIMARIA
DIG BILINGÜE M.GANDHI
N°10 M.E.V.LUCERO-SECUNDARIA
N° 14 MIN. SUP. T DE JUSTICIA DR. LUCO
N°176 MTRA.N.E.PEREZ DE FERRER
N°7 E.GALEANO
TEC.N°20 ANTONIO BERNI
TEC.N°19 BERNARDINO RIVADAVIA
N°106 PROF.T.FERRARI
TEC.N°15 ING.A.MERCAU
N°187 JOSÉ HERNÁNDEZ
N°18 NICOLASA BERRONDO
N°18 NICOLASA BERRONDO
N°40 RICARDO ROJAS
N° 147 PROV. DE MENDOZA
N°240 PROV.DE CORRIENTES
N°33 VICENTE DUPUY
N°29 R.DE ESC.DE S.MARTÍN
EDU.N°9 DR.J.LLERENA
N°31 MARIANO MORENO
N°32 JUSTO DARACT
N°11 B.JUÁREZ
N°388 SGTO.E.ROMERO
N°43 DR.TOMAS JOFRE
N°152 ALAS ARGENTINAS
N°371 JUAN B.ALBERDI
EDU.N°20 JUAN W.GEZ
N°6 DR.L.R.BARROSO
N°69 MTRA.O.E.SARDEN
EPA N° 8 LEONARDO DA VINCI
EDU.N°10 R.PODETTI
N°431 NELY CHENAU DE VECINO
N°151 PROV.DE T.DEL FUEGO
N°324 F.MUÑOZ DE FOURCADE
N°200 CAP.FAUSTO GAVAZZI
N°37 J.B.ALBERDI
N°429 GREGORIO AGÜERO
TEC.N°16 JESUS OBRERO
EDU.N°11 S.CORTINEZ
N°272 CAPITAL FEDERAL
N°82 GRAL LAS HERAS
TEC.N°21 MARIA AUXILIADORA
N° 242 PABLO PIZZURNO
N°452-DR.V.LUCO
N°38 GRAL.P.LUCERO
N°210 GRAL.PEDERNERA
N°270 A.DEL C.BAZÁN
N°271 CAUTIVAS PUNTANAS
TEC.N°17 V.BRIGADA AÉREA
N°411 C.V.A.DE SAN JUAN
N°251 SANTIAGO DEL ESTERO
N°417 F.NAVARRO
N°73 LOS TRES GRANADEROS
N°76 L.Quiroga De Lucero
N°74 B.RODRÍGUEZ JURADO
Nº27 DR.ELEODORO LOBOS
N°250 TOMÁS ESPORA
EDU.N°18 C.ROSALES
N°285 GDRO.D.ORTIZ
N°285 GDRO.D.ORTIZ
N°104 D.F.SARMIENTO
N°215 MNTRO.A.M.GARRO
N°178 J.I.PEDERNERA
N°213 MAESTROS SANLUISEÑOS
N°362 GDRO.M.PEREZ
N°249 C.GARCIA TORRES
N°442 A.RODRÍGUEZ SAÁ
N°156 GDRO.JOSÉ G.BUSTOS
EDU.N°17 H.IRIGOYEN
N°398 JUSTO DARACT
N°395 GDRO.V.CONCHA
N°158 JOSÉ M.ESTRADA
ESCUELA N° 437 JUAN CRISÓSTOMO LAFINUR
N°220 H.DE AYOHUMA
N°219 A.DEL C.G.VELEZ
N°295 M.E.S.DE AMODEY
INDEPENDENCIA-EPA.N°9 DR.H.DE LA MOTTA
J.AZURDUY-EPA.Nº9 DR.H.DE LA MOTTA
N°435 PUEBLO COMECHINGON
N°181 SAN JOSÉ DE CALASANZ
N°288 ANTONIO E.AGÜERO
EDU.N°27 GDOR.S.BESSO
EDU.N°26 M.P.DE BECERRA
N°221 I.ROMERO DE PACHECO
N°159 PROV.DE JUJUY
N°237 M.T.CHIRINO
N°223 GDRO.J.M.PRINGLES
N°48 F.BERRONDO
EDU.N°19 SARMIENTO
N°296 PROF.C.CARLETTI
N°298 MTRO.E.DARACT
N°171 PINTOR B.M.MUÑOZ
N°290 DIR.TEÓFILO GATICA
N°259 VICEDIR.J.T.LUCERO
TEC.N°30 FRAGATA SARMIENTO
TEC N° 31 PROFESOR VÍCTOR SAÁ
N°50 EULALIO ASTUDILLO
N°95 VÍCTOR MERCANTE
N°199 PROV.DE BUENOS AIRES
N°196 MTRA.M.M.DE RAMIREZ
N°236 VICEDIR.J.BELZUNCE
N°61 S.R.DOMINGO MATHEU
N°198 P.FEDERAL ARGENTINA
N°292 DIP.R.PÁEZ MONTERO
N°84 DALMIRO S.ADARO
N°224 MTRO.V.GUIÑAZÚ
N°308 NICOLÁS AVELLANEDA
N°303 SEBASTIAN MUÑOZ
EDU.N°25 J.J.DE URQUIZA
N°85 ALVAREZ CONDARCO
N°310 GOB.R.RODRÍGUEZ SAÁ
HOGAR N°20 POL.PUNTANA
EX ESCUELA N° 336 MINISTRO DIÓGENES TABOADA
N°127 SAN LORENZO
HOGAR N°4 MTRO.J.M.TISSERA
EDU.N°7 GEOL.R.GUIÑAZÚ
N°302 MTRO.CELESTINO JOFRE
N°306 GOB.ZOILO CONCHA
N°191 PROV.DE LA PAMPA
N°24 L.F DE CORTES APARICIO
N°448 P.A.DE SARMIENTO
N°422 PROF.E.F.DE GOMEZ
N°440 SARMIENTO
N°149 M.LAINEZ
N°188 PROV.DE SANTA CRUZ
N°438 B.RIVADAVIA
N°22 J.M.ESTRADA
N°243 RIO NEGRO
HOGAR N°16 GDROS.PUNTANOS
N°450 NEUQUÉN
N°45 J.DE DIOS ESCOBAR
N°454 F.A.ARGENTINA
ESCUELA PÚBLICA DIGITAL N° 14 LA MAROMA
