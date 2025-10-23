Buscan voluntarios para acompañar a pacientes oncológicos en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas para la Equidad, lanzó una convocatoria para sumar voluntarios. El programa reúne a entidades públicas, privadas y particulares que colaboran en tareas de asistencia emocional, acompañamiento en tratamientos y gestión de trámites médicos. “Buscamos personas con vocación de servicio, empatía y disposición para ayudar en distintos aspectos del proceso oncológico”, señalaron desde el área.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario en línea PARA SER VOLUNTARIO o acercarse a las oficinas de la Dirección de Políticas para la Equidad, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 2950 (Este), Santa Lucía. La participación es ad honorem y está abierta a mayores de 18 años.

El Programa ONCO San Juan también promueve la difusión de información útil para pacientes y familias a través de un Recursero Virtual, que incluye datos de hospitales, clínicas, grupos de apoyo, venta y alquiler de insumos médicos, talleres terapéuticos y programas de asistencia provincial.

Además, el equipo técnico recorrerá distintos puntos de la provincia para difundir los alcances del programa y participar en los operativos integrales San Juan Cerca, fortaleciendo la red de apoyo y atención a pacientes oncológicos.