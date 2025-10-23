Buscan voluntarios para acompañar a pacientes oncológicos en San Juan

Franquicias Que Crecen impulsa la expansión de marcas mendocinas
El sistema de franquicias continúa creciendo en Mendoza, donde ya funcionan más de 200 marcas en rubros como gastronomía, servicios, belleza, construcción y bienestar.
El gobierno lanzó una convocatoria para sumar voluntarios al Programa ONCO San Juan, iniciativa que brinda contención y acompañamiento a personas con diagnóstico oncológico y a sus familias.Política23/10/2025Redacción CuyoNoticias
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas para la Equidad, lanzó una convocatoria para sumar voluntarios. El programa reúne a entidades públicas, privadas y particulares que colaboran en tareas de asistencia emocional, acompañamiento en tratamientos y gestión de trámites médicos. “Buscamos personas con vocación de servicio, empatía y disposición para ayudar en distintos aspectos del proceso oncológico”, señalaron desde el área.
Los interesados pueden inscribirse a través del formulario en línea PARA SER VOLUNTARIO o acercarse a las oficinas de la Dirección de Políticas para la Equidad, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 2950 (Este), Santa Lucía. La participación es ad honorem y está abierta a mayores de 18 años.
El Programa ONCO San Juan también promueve la difusión de información útil para pacientes y familias a través de un Recursero Virtual, que incluye datos de hospitales, clínicas, grupos de apoyo, venta y alquiler de insumos médicos, talleres terapéuticos y programas de asistencia provincial.
Además, el equipo técnico recorrerá distintos puntos de la provincia para difundir los alcances del programa y participar en los operativos integrales San Juan Cerca, fortaleciendo la red de apoyo y atención a pacientes oncológicos.
El lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en escuelas afectadas a las elecciones. La medida permitirá limpiar y reacondicionar los edificios tras los comicios.
Claudio Poggi encabezó dos reuniones de trabajo en su despacho, donde firmó decretos y convenios para continuar con la construcción de viviendas en distintas localidades.
Las bancas que se ponen en juego, hoy en manos de Unión por la Patria y Producción y Trabajo. Será la primera vez en que se utilice boleta única de papel
El frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza culminó su campaña en el Club Andes Talleres. Cornejo y Petri llamaron a consolidar la gestión.
El domingo 26 de octubre, los mendocinos elegirán representantes nacionales, provinciales y municipales en un mismo acto electoral, utilizando Boleta Única Papel con doble urna.
El sistema de transporte público RedTulum ya está disponible en Google Maps, una integración que representa un avance clave en la modernización de la movilidad en San Juan.
Miércoles, jueves y viernes, de 6.30 a 8 de la mañana se descargarán champas de pasto que serán colocadas en el predio del lado del departamento de Guaymallén.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
La entidad sanluiseña, CAPSL, elegirá este jueves 23 de octubre 2025 nuevas autoridades. Están habilitados para votar cerca de 1.500 profesionales matriculados.
Con gran participación del público y de productores de todo el país, San Martín fue sede de un evento que combinó enoturismo, música y cultura, y que promete instalarse como una cita anual.
La reconocida banda mendocina presenta “Essentials” recorriendo los grandes clásicos de Pink Floyd con un despliegue visual, lumínico y sonoro
Este jueves 23 de desde las 19 horas sucederá un evento que combina música indie europea, gastronomía internacional y un fin solidario. Mirá la nota