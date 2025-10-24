Camión cayó al vacío en alta montaña: un herido grave

Un grave accidente se registró en la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1225, en Luján de Cuyo. Un camión que se dirigía hacia Chile desbarrancó en la conocida Curva de Soberanía a pocos kilómetros de la localidad de Las Cuevas. El conductor, identificado como Héctor Jesús Flores, de 39 años y domiciliado en Maipú, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos graves.

El llamado de emergencia y la llegada de los rescatistas

A las 23:45 horas, un llamado alertó a la línea de Emergencias sobre un camión que habría perdido el control y caído al vacío en la zona mencionada. De inmediato, personal policial de la Comisaría 23° de Luján de Cuyo y del Corredor Internacional Cristo Redentor se desplazaron al lugar en un vehículo 4x4 para verificar la situación.

El Oficial Principal Mario Dosalfi encabezó el operativo junto a efectivos de Gendarmería Nacional, quienes arribaron primero y comenzaron las tareas de asistencia al conductor atrapado en la cabina.

Dificultades por el clima y rescate por tierra

A las 00:22, Gendarmería confirmó que el camionero estaba con vida, aunque presentaba heridas graves. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intentó activar un traslado aéreo, pero las condiciones climáticas adversas impidieron el vuelo sanitario. Por ello, el hombre fue estabilizado en el lugar y luego trasladado por tierra hacia el Hospital de Uspallata, para ser derivado más tarde al Hospital Central de Mendoza.

El vehículo y la carga

Según detallaron las autoridades, se trataba de un camión marca Scania, dominio SDX32, con semirremolque HXGW16, que transportaba cacao a granel con destino a Chile. El siniestro ocurrió cuando el vehículo perdió el control en la curva, cayendo hacia el lecho del río que bordea la ruta internacional.

El rodado no obstaculizó la calzada, por lo que el tránsito internacional en el sector continuó habilitado bajo precaución, mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Hallazgos en la cabina

Durante las tareas de rescate, efectivos del SEC y Gendarmería informaron haber hallado latas de cerveza dentro de la cabina del camión. Además, el conductor emanaba un fuerte olor a alcohol, según consignaron los intervinientes. Esta información fue puesta a disposición de la fiscal de turno, Dra. Tamontana, quien dispuso la intervención de Científica para las pericias toxicológicas y el relevamiento del lugar.

Investigación en curso

Las causas exactas del accidente aún se investigan. No obstante, los primeros indicios apuntan a una pérdida de dominio del vehículo en una zona reconocida por su alta peligrosidad debido a las curvas pronunciadas y el desnivel del terreno.

Personal policial y vial trabajó durante la madrugada para asegurar el área y coordinar el retiro del camión sin comprometer el tránsito hacia el paso internacional Cristo Redentor.

El estado del conductor

Al cierre de esta edición, Flores permanecía internado en el Hospital Central con pronóstico reservado. Presentaba fracturas múltiples y politraumatismos graves, aunque los médicos lograron estabilizarlo tras el traslado de urgencia.

Según la información al ingreso del Hospital el chofer que ingresa traído por el SEC por presentar traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento. Moviliza los cuatro miembros. Estable hemodinamicamente. Sin conducta quirúrgica por el momento. Continua en observación.

Las autoridades continuaban este jueves con las pericias técnicas y la toma de declaraciones para establecer si el consumo de alcohol fue un factor determinante en el siniestro.





