Asalto armado en supermercado de Godoy Cruz

Un supermercado de Godoy Cruz fue escenario de un asalto a mano armada este jueves alrededor de las 20:15 horas. Dos sujetos que llevaban cascos de motocicleta ingresaron al local, amenazaron al cajero con un arma de fuego y se alzaron con 70 mil pesos en efectivo y seis botellas de whisky antes de huir por la misma calle Santiago del Estero.

El hecho y la rápida huida

El asalto ocurrió en la dirección Santiago del Estero 1200, una zona comercial y transitada del departamento. Testigos indicaron que los delincuentes actuaron con rapidez y violencia, apuntando directamente al empleado que se encontraba en la caja registradora. Tras sustraer el dinero y las bebidas, escaparon a pie o en moto, aunque hasta el momento no se confirmó el medio utilizado.

La víctima, identificada como F. I. P., de 29 años, resultó ilesa, aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa producto de la amenaza con el arma.

Intervención policial inmediata sin resultados

Minutos después del hecho, efectivos de la Comisaría 34° de Godoy Cruz arribaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, pero los asaltantes lograron evadir el cerco policial. Los uniformados entrevistaron al personal del comercio y recopilaron datos de posibles testigos presenciales.

Los investigadores trabajaban también en determinar si el local cuenta con cámaras de seguridad internas o externas que permitan identificar a los autores del robo.

La causa está bajo investigación

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz, bajo la supervisión del fiscal Dr. Quevedo, tomó intervención en el caso y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes. Se labraron las denuncias y se ordenaron pericias para relevar huellas, imágenes y otros elementos que contribuyan a la investigación.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación del dinero sustraído.

Un patrón que preocupa

Fuentes policiales señalaron que este tipo de robos en comercios minoristas y supermercados ha mostrado un incremento en los últimos meses en el Gran Mendoza. En la mayoría de los casos, los delincuentes utilizan cascos de motocicleta para ocultar su identidad y huyen rápidamente, lo que dificulta la identificación.

Ante estos hechos, la Policía de Mendoza recomienda a los propietarios de locales reforzar las medidas de seguridad, instalar sistemas de cámaras y mantener comunicación directa con el 911 ante cualquier movimiento sospechoso.

Sin heridos pero con pérdidas

A pesar de que el episodio no dejó lesionados, el daño económico y emocional fue considerable. El cajero y los empleados permanecieron en el local mientras se realizaban las actuaciones policiales. Fuentes del caso indicaron que el comercio no contaba con guardia de seguridad privada al momento del asalto.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables y evitar nuevos hechos similares en la zona.