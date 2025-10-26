Cerraron los comicios y el oficialismo mendocino celebra una “gran elección”

“Gran elección”, festejaron desde el oficialismo provincial apenas se cerraron las mesas. En el búnker del hotel Sheraton, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, fue el primero en salir a celebrar, incluso antes de que se conocieran los datos oficiales.

“Estamos muy contentos. Hay que respetar la veda, pero mi cara creo que lo dice todo”, expresó Kerchner, quien encabezó la lista de candidatos para la Cámara Alta por el tercer distrito. Agregó que los resultados son “mucho mejores de lo esperado” y los calificó como “un espaldarazo a la gestión del gobernador Cornejo”.

“Creo que Mendoza es una locomotora muy importante y un buen laboratorio de ideas, por lo que venimos haciendo hace 10 años y que Argentina ha empezado en los últimos dos”, sostuvo el legislador.

Participación electoral

La participación ciudadana en Mendoza fue del 71,5%, superior al promedio nacional (66%). En comparación, en 2021 votó el 74,19% y en 2023 el 68,3%.

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, votó acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista Pamela Verasay. Desde el oficialismo aseguran que el frente podría imponerse “por más de 20 puntos de diferencia”.

De confirmarse esa proyección, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se quedaría con tres de las cinco bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez serían los nuevos representantes. Esto le permitiría a Cornejo mantener la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.

Por su parte, en el Frente Justicialista Mendoza se mostraron cautos, aunque señalaron que “la diferencia será menor”. Si se mantienen los resultados preliminares, Emir Félix y Marisa Uceda ocuparán las dos bancas restantes en el Congreso Nacional.

En tanto, el Frente Verde, que postuló a Mario Vadillo como diputado nacional, podría ubicarse en tercer lugar. Desde el espacio, Ernesto Mancinelli destacó la performance electoral y estimó que el frente obtuvo “alrededor de 10 puntos”.