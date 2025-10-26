Cerraron los comicios y el oficialismo mendocino celebra una “gran elección”

La Libertad Avanza ganó en San Luis
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
Según las primeras estimaciones, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicaría en primer lugar, seguida por el Frente Justicialista Mendoza.Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias
“Gran elección”, festejaron desde el oficialismo provincial apenas se cerraron las mesas. En el búnker del hotel Sheraton, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, fue el primero en salir a celebrar, incluso antes de que se conocieran los datos oficiales.
“Estamos muy contentos. Hay que respetar la veda, pero mi cara creo que lo dice todo”, expresó Kerchner, quien encabezó la lista de candidatos para la Cámara Alta por el tercer distrito. Agregó que los resultados son “mucho mejores de lo esperado” y los calificó como “un espaldarazo a la gestión del gobernador Cornejo”.
“Creo que Mendoza es una locomotora muy importante y un buen laboratorio de ideas, por lo que venimos haciendo hace 10 años y que Argentina ha empezado en los últimos dos”, sostuvo el legislador.
Participación electoral
La participación ciudadana en Mendoza fue del 71,5%, superior al promedio nacional (66%). En comparación, en 2021 votó el 74,19% y en 2023 el 68,3%.
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, votó acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista Pamela Verasay. Desde el oficialismo aseguran que el frente podría imponerse “por más de 20 puntos de diferencia”.
De confirmarse esa proyección, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se quedaría con tres de las cinco bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez serían los nuevos representantes. Esto le permitiría a Cornejo mantener la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.
Por su parte, en el Frente Justicialista Mendoza se mostraron cautos, aunque señalaron que “la diferencia será menor”. Si se mantienen los resultados preliminares, Emir Félix y Marisa Uceda ocuparán las dos bancas restantes en el Congreso Nacional.
En tanto, el Frente Verde, que postuló a Mario Vadillo como diputado nacional, podría ubicarse en tercer lugar. Desde el espacio, Ernesto Mancinelli destacó la performance electoral y estimó que el frente obtuvo “alrededor de 10 puntos”.
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza festejó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el respaldo al presidente Milei en todo el país.
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior, la jornada se desarrollaba con normalidad en la mayoría de los distritos, con una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
El mandatario emitió su voto en la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” de la capital provincial. Llegó caminando desde su domicilio, acompañado por colaboradores, y aguardó su turno como un ciudadano más.
El ministro de Defensa y primer candidato de la alianza libertaria con Cambia Mendoza, Luis Petri, resaltó este domingo la relevancia de que los mendocinos concurran a las urnas.
Las bancas que se ponen en juego, hoy en manos de Unión por la Patria y Producción y Trabajo. Será la primera vez en que se utilice boleta única de papel
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego
Una mujer de 43 años fue hallada tras un operativo en zona serrana. Estaba descompensada y vinculada a una causa por robo de caballos.