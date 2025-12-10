Rescatan y rehabilitan a un zorro bebé y un águila mora

Un zorro bebé y un águila mora se recuperan exitosamente en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) de La Florida, adonde llegaron desde la Villa de Merlo con distintas lesiones. El equipo técnico informó que ambos animales evolucionan de manera favorable bajo la atención de veterinarias, cuidadores y pasantes de la Universidad Católica de Cuyo.

La médica veterinaria Andrea Gangone detalló que el zorrito ingresó el 13 de noviembre, en etapa de lactancia y con una fractura en la pata izquierda. “Fue evolucionando súper bien: ya apoya la patita y se alimenta solo”, explicó. Al llegar pesaba 200 gramos y hoy supera el medio kilo. Para fomentar su conducta natural, permanece en un canil amplio con refugios y será trasladado a un recinto mayor a medida que crezca. Su liberación podría evaluarse entre los cuatro y cinco meses.

Respecto al águila mora, Gangone señaló que fue encontrada a fines de octubre al costado de un camino, sin poder volar y con el ala caída. Si bien las radiografías descartaron fracturas, se detectó una inflamación severa en el músculo bíceps. Tras un tratamiento con vendaje temporario, analgésicos y reposo, el ave pasó a una voladora donde realiza vuelos cortos y controlados. Su evolución es favorable, aunque aún no alcanza la distancia necesaria para su liberación.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la importancia de respetar los tiempos biológicos de cada especie para lograr reinserciones exitosas en la vida silvestre.



