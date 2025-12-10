Rescatan y rehabilitan a un zorro bebé y un águila mora

Adorni y Santilli recibieron a los gobernadores de Catamarca y San Juan
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.Política10/12/2025Redacción CuyoNoticias
Un zorro bebé y un águila mora se recuperan exitosamente en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) de La Florida, adonde llegaron desde la Villa de Merlo con distintas lesiones. El equipo técnico informó que ambos animales evolucionan de manera favorable bajo la atención de veterinarias, cuidadores y pasantes de la Universidad Católica de Cuyo.
La médica veterinaria Andrea Gangone detalló que el zorrito ingresó el 13 de noviembre, en etapa de lactancia y con una fractura en la pata izquierda. “Fue evolucionando súper bien: ya apoya la patita y se alimenta solo”, explicó. Al llegar pesaba 200 gramos y hoy supera el medio kilo. Para fomentar su conducta natural, permanece en un canil amplio con refugios y será trasladado a un recinto mayor a medida que crezca. Su liberación podría evaluarse entre los cuatro y cinco meses.
Respecto al águila mora, Gangone señaló que fue encontrada a fines de octubre al costado de un camino, sin poder volar y con el ala caída. Si bien las radiografías descartaron fracturas, se detectó una inflamación severa en el músculo bíceps. Tras un tratamiento con vendaje temporario, analgésicos y reposo, el ave pasó a una voladora donde realiza vuelos cortos y controlados. Su evolución es favorable, aunque aún no alcanza la distancia necesaria para su liberación.
Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la importancia de respetar los tiempos biológicos de cada especie para lograr reinserciones exitosas en la vida silvestre.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
El espacio presentó candidatos, propuestas y estrategias para los comicios desdoblados de febrero, con foco en ampliar su presencia en los Concejos Deliberantes.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.
En una emotiva segunda entrega de los planes Progreso y ‘Sueños, 172 familias de la Capital recibieron la llave de su casa. Poggi destacó que “la vivienda volvió a San Luis”.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.