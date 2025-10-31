Alcántara Hotel: encanto y tradición en Chacras

En el centro de Chacras de Coria, entre calles arboladas y aromas de jazmín, se levanta Alcántara Hotel, un espacio donde la hospitalidad se convierte en legado. Con 24 habitaciones diseñadas para el descanso y la conexión, este hotel boutique propone una experiencia que une el confort moderno con la esencia cálida de las casas familiares de antaño.

El proyecto nació como un homenaje a los vínculos que perduran: la familia, la amistad y el placer de compartir momentos con quienes elegimos. Cada detalle de Alcántara refleja esa inspiración, desde su arquitectura sobria hasta la atención personalizada que caracteriza su servicio.

El origen de un nombre con significado

El nombre Alcántara guarda una historia que trasciende generaciones. Hace referencia al barco que trajo a la familia fundadora desde Portugal, país de raíces profundas en la cultura del vino y el corcho. Este último, símbolo de permanencia y respeto por la naturaleza, está presente en diversos rincones del hotel, como parte del diseño y la filosofía que lo define.

Así, Alcántara Hotel no es solo un lugar para alojarse, sino un espacio que invita a construir recuerdos. Cada estancia se concibe como una experiencia íntima, donde la calma, la confianza y la conexión se combinan para crear momentos significativos y duraderos.

Diseño, confort y atención personalizada

Con un estilo que equilibra elegancia contemporánea y tradición local, el hotel ofrece ambientes luminosos, materiales nobles y espacios pensados para disfrutar del entorno. Las 24 habitaciones se distribuyen entre terrazas y galerías con vistas a la Cordillera de los Andes, creando un entorno de serenidad natural.

Cada habitación está equipada con Smart TV de 50 pulgadas, frigobar, pava eléctrica con set de infusiones, caja de seguridad digital, baño zonificado y espacio de trabajo. La climatización integral combina aires acondicionados inverter con calefacción central por radiadores, garantizando confort térmico y eficiencia energética durante todo el año.

Servicios para una estadía completa

El huésped de Alcántara encuentra servicios diseñados para combinar comodidad, seguridad y bienestar ambiental. El desayuno incluye productos frescos de estación, seleccionados cuidadosamente para ofrecer una experiencia saludable y de calidad.

El hotel dispone de Wi-Fi de alta velocidad, estacionamiento gratuito, recepción las 24 horas y un sistema de seguridad CCTV que cubre todas las áreas comunes. Los espacios de recreación incluyen una piscina al aire libre atemperada, solárium y jacuzzi climatizado, ideales para disfrutar de los días mendocinos.

Además, el hotel promueve un estilo de vida activo y consciente. Los huéspedes pueden acceder sin costo al Gimnasio Sportclub, ubicado a pocos minutos, y cuentan con un jogging map que traza rutas seguras para correr o caminar desde el predio.

Sustentabilidad y respeto por el entorno

La gestión de Alcántara Hotel se guía por principios de sostenibilidad. Toda su iluminación utiliza tecnología LED, combinando confort con eficiencia energética. El uso de materiales naturales y el mantenimiento de amplios espacios verdes refuerzan su compromiso con el medio ambiente y con la identidad local.

Esta filosofía se extiende al servicio y la experiencia del huésped: un equilibrio entre lujo y responsabilidad, donde cada acción busca minimizar el impacto ambiental sin perder la calidez de una atención personalizada.

El espíritu de Chacras de Coria, presente en cada rincón

Ubicado en una de las zonas más encantadoras del Gran Mendoza, Alcántara Hotel refleja el espíritu de Chacras de Coria, conocido por su vida cultural, su cercanía a las bodegas y su ambiente sereno. Las calles tranquilas, los restaurantes de autor y las galerías de arte cercanas completan una propuesta ideal para quienes buscan descanso, gastronomía y experiencias auténticas.

Cada huésped encuentra en Alcántara una combinación única de hospitalidad y pertenencia. Es un espacio donde los lazos familiares inspiran la atención y donde cada detalle, desde la decoración hasta el servicio, ha sido pensado para generar confort y conexión.

Una casa abierta, una historia que continúa

Más que un hotel, Alcántara es una casa que se abre. Una historia de raíces y encuentros que se renueva con cada visita. La familia fundadora transmite en cada rincón la filosofía que dio origen al proyecto: cuidar, recibir y compartir.

En un entorno que combina naturaleza, arquitectura y calidez humana, Alcántara Hotel se consolida como un referente de turismo boutique en Mendoza, un destino donde cada huésped se siente parte de una historia que celebra la vida, el descanso y la amistad.