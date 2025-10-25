Histórico: La Lepra finalista de la Copa Argentina

La Lepra y River buscando la final de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia y los Millonarios juegan esta noche en el estadio Mario Kempes la segunda semifinal, al ganador lo espera Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia eliminó a River en semifinales y festejó hasta la madrugada bajo la lluvia, jugará la final frente a Argentinos Juniors.Deportes25/10/2025Deportes CuyoNoticias
El partido con la ejecución de los remates desde el punto del penal terminó en la madrugada del sábado porque estuvo 50 minutos demorado por la lluvia, aunque la cancha aguantó el temporal y se jugó el segundo tiempo, las condiciones no eran las mejores pero la Lepra mendocina supo jugarlo mejor, aunque las jugadas de mayor riesgo fueron para River.
Despues el karma de los penales para River y Armani (el Millonario falló en sus dos primeros intentos) pero recién la definicón llegó en el último penal para los mendocinos que convirtió Sebastián Villa, justamente él, el colombiano, el de mejor rendimiento de los Azules del parque y como bonus un especialista en hacerle goles a River (3 con Boca)
Luego del 0-0 en los 90 minutos, la Lepra y el Millonario definieron el último pasaje a la final por penales. En la tanda, Villa asumió la responsabilidad del penal decisivo para Independiente. Y el verdugo no defraudó: cruzó su remate a la derecha de Franco Armani, quien se quedó estático, sellando así la clasificación.
El final desató la locura. Jugadores abrazados, lágrimas, banderas azules ondeando en el Mario Alberto Kempes: Independiente Rivadavia escribió una de las páginas más grandes de su historia. Dejó afuera a un gigante del fútbol argentino, sin sufrir, con una entrega colectiva digna de epopeya.
Independiente Rivadavia: 0 (4)
Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Mauricio Cardillo, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Nicolas Retamar x Cardillo, Fabrizio Sartori x Fernandez, Leonel Buca x Arce, Ezequiel Bonifacio x Osella, Diego Tonetto x Amarfil.
River Plate: 0 (3)
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo./ Cambios: Facundo Colidio x Driussi, Miguel Borja x Salas, Cristian Jaime x Fernandez, Maximiliano Meza x Quintero, Giuliano Galloppo x Castaño.
Penales: IR (Gomez, Sartori, Studer y Villa), RP (Colidio, Meza y Montiel)
Árbitro: Andrés Gariano
Estadio: Mario Alberto Kempes
