Primer bicitour para descubrir Guaymallén en el atardecer

Bicitour nocturno para redescubrir Mendoza en bici
La Ciudad de Mendoza propone dos recorridos nocturnos gratuitos en bicicleta, los jueves 8 y 22 de enero, para vecinos y turistas, con salida desde plaza Independencia.
Una experiencia gratuita para recorrer sitios emblemáticos del departamento en bicicleta, con guía especializado, paradas culturales, café y clase de yoga
Esta edición especial de "Bicitour descubriendo Guaymallén" propone un recorrido en el horario del atardecer, con un guía que acompañará a los participantes a conocer la historia de sitios emblemáticos como la Plazoleta Cacique Guaymallén, la explanada municipal, una visita gastronómica al café BarISTA, culminando en la Estación Saludable para disfrutar de una pequeña clase de yoga.
El primer “Bicitour descubriendo Guaymallén” del 2026 será el próximo 23 de enero con una propuesta que invita a pedalear y conocer los lugares más representativos del departamento. La concentración será a las 18:00 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz), y finalizará alrededor de las 20:00 horas en la Estación Saludable (Allayme y Lateral Norte de Acceso Este).
Se trata de una oportunidad para descubrir Guaymallén de una manera diferente, en un medio de transporte sustentable, recorriendo el departamento realizando una actividad saludable.
Los interesados en participar deberán llenar el formulario de inscripción a través del siguiente link: INSCRIPCION
La iniciativa es gratuita, destinada a mayores de 18 años y con cupos limitados e intransferibles. Quienes no cuenten con bicicleta propia tendrán a disposición las que han sido adquiridas para tal fin por la Municipalidad.
